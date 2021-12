Las tres alternativas de la futura autovía entre Córdoba y Badajoz

El estudio informativo de la futura autovía A-81 entre Badajoz, Córdoba y Granada prevé tres corredores diferentes entre Espiel y la capital pacense. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, fija un trazado al norte que es totalmente nuevo, un eje central (con varias ramificaciones también alternativas) muy similar al trazado actual de la N-432 que se pretende jubilar y otro más al sur, que plantea un recorrido más largo.

La gran novedad es la alternativa norte. Es el recorrido más corto, más recto y también el más alejado de los pueblos del norte de Córdoba y del sur de Badajoz. La propuesta, además, no desemboca en Badajoz sino cerca de Mérida, en la autovía que une a las dos grandes ciudades extremeñas. La propuesta, a la que ha tenido acceso este medio, sigue el recorrido de la N-432 desde Espiel hasta Peñarroya y a partir de ahí inicia un tránsito totalmente nuevo. Así, evita la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) del Valle del Guadiato por el norte, entre los municipios de Los Blázquez y La Granjuela. Entraría en Extremadura por el término municipal de Peraleda del Zaucejo para seguir hacia el sur de Hornachos. De ahí, viraría de nuevo hacia el norte para dejar al oeste a Almendralejo y finalizar en la autovía entre Badajoz y Mérida.

Esta propuesta tendría, además, una subalternativa con el objetivo de llegar de manera directa a Badajoz. Así, en vez de hacia el oeste de Almendralejo se propone girar por el sur de esta población, para buscar de nuevo el eje de la actual N-432.

La segunda alternativa del estudio informativo sigue el corredor actual de la N-432, pero con una multitud de propuestas intermedias. Ya de inicio se plantean hasta tres alternativas para llegar desde la provincia de Córdoba hasta la localidad pacense de Azuaga. Una de ellas es siguiendo el trazado actual de la N-432, dejando Fuente Obejuna al sur. Las otras dos son precisamente dejando a la ciudad mellariense al norte. Posteriormente, y desde Azuaga, se plantean hasta tres trazados diferentes. El más al sur sigue el tercer gran corredor propuesto. La segunda sigue el recorrido actual de la N-432 y una tercera es una nueva propuesta que, a su vez, se divide en otros dos recorridos para acercarse o alejarse a Llerena. Este segundo gran corredor es el más complejo de los tres, pero a su vez el más cercano a todas las poblaciones.

El tercer gran corredor también es una propuesta nueva. En este caso, se propone evitar la ZEPA del Guadiato pero por el sur. De hecho, se plantea una salida totalmente nueva desde Espiel que dejará al norte a Belmez y el embalse de Sierra Boyera. Así, circularía por una zona de sierra no protegida hasta Azuaga, enlazaría con Llerena y posteriomente con Bienvenida y Zafra. Desde Zafra, y para evitar otra zona protegida, buscaría Santa Marta, viraría hacia Valverde de Leganés y subiría directamente al norte hasta desembocar en Badajoz.

Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del sometimiento a información pública a los efectos de lo previsto en el artículo 12.6 de ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y del artículo 36 de la ley 21/2013, de 29 de diciembre, de evaluación ambiental. Después, se aprobará y se iniciará un anteproyecto global en el que ya se elegirá un corredor en concreto. Cuando se haya elegido ese corredor, se podrán iniciar los proyectos de obra. Es decir, a la construcción de la autovía aún le quedan, por la parte más corta, unos tres años de trámites.

