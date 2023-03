Alcaldes de PSOE e IU denuncian “el desmantelamiento de la sanidad pública” y llaman a la movilización

Los alcaldes de los municipios de Moriles, Montilla, Fernán Núñez, Carcabuey e Iznájar -de PSOE e IU- han denunciado frente a la sede de la Junta de Andalucía en Córdoba su “hoja de ruta que pasa por el desmantelamiento y el colapso de la sanidad pública”. Este viernes, que amanecía nublado en Córdoba, la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, comparaba “la lluvia fina como la Junta está transformando la sanidad pública en privada. Parece que no moja, pero cala”.

Carmona ha denunciado “la sangría que vive la sanidad pública” y ha recordado los datos de “los millones que la Junta ha dado a la sanidad privada y el millón de usuarios de la sanidad pública que han sido derivados para engordar a la privada”, además de las listas de espera, los problemas con el transporte sanitario y la falta de centros de salud abiertos por las tardes en distintos municipios o de especialistas como pediatras.

“Nos llegan las voces de los alcaldes, nos llegan las voces de los vecinos o yo misma lo he vivido: mi médico de cabecera me ha recomendado que me vaya a la privada para hacerme una resonancia del hombro porque hay seis meses de lista de espera en la pública”, ha contado Carmona. “Parece que están primando a los médicos para recomedar ir a la privada”, ha denunciado.

Por ello, los alcaldes de PSOE e IU han llamado a participar en la manifestación del 25 de marzo que sindicatos, partidos y sociedad civil han convocado en Córdoba, en defensa de la sanidad pública.

“Los alcaldes y alcaldesas seguiremos reivindicando un sistema sanitario público, gratuito y de calidad”, por lo que han exigido -ante la sede de la Junta de Andalucía en Córdoba, que se frene la derivación de pacientes a la sanidad privada, que se refuerce tanto la Atención Primaria como las especialidades y que se repongan los médicos necesarios, con unas condiciones de trabajo de calidad.

Por su parte, el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, ha realizado “un llamamiento a toda la provincia para que llenemos las calles de Córdoba y alcemos la voz contra la hoja de ruta de Juanma Moreno, que es el desmantelamiento y el colapso de la sanidad pública”. En ese sentido, ha recordado “los más de 200 millones a dedo para la sanidad privada y, el colmo: que los médicos privados puedan prestar consultar en los centros públicos”, como recogía la orden de la Consejería de Salud que ha sido denunciada por los sindicatos y los partidos de izquierda.

“Eso es robarnos a punta de pistola para pagar a la sanidad privada”, ha comparado Sánchez, que también ha puesto el foco en “la precariedad” de los profesionales sanitarios, con “contratos de días, un mes, dos meses, tres meses...” o cómo “no hay peditaras en entornos rurales” como su propio pueblo. “Buscan el deterioro de la sanida dpública para justificar la derivación a la privada”, ha sentenciado.

Desde el resto de municipios de Iznájar o Montilla, sus alcaldes han denunciado los “golpes de efecto” de la Junta de Andalucía antes de las pasadas elecciones, “compromisos que se han quedado en nada”. “Queremos realidades, compromisos y financiación suficiente”, han dicho.

Los cierres de centros de salud por las tardes, la falta de pediatras, el deficiente transporte sanitario, a falta de servicios que obliga a traslados de los pacientes o las averías en centros como el servicio de Radiología del Hospital de Montilla, han sido algunas de las deficiencias de la sanidad que sufren estos municipios de la provincia y sus usuarios.