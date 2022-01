Vuelven los 90: el auge de las tiendas de segunda mano

Los 80 y los 90 están de vuelta. Así lo podemos comprobar en las diferentes tiendas vintage que han comenzado a proliferar en Córdoba. Y es que en un paseo desde Tendillas hasta La Corredera podemos contar hasta tres, de las que dos acaban de iniciar su andadura. Cordópolis ha comprobado el por qué del auge de estos negocios en la ciudad.

Miriam Toril, Francisco Toledo y Elena López se decidieron a dar el salto y apostar por la ropa (y los muebles, en el caso de la última) de segunda mano. Miriam, propietaria de Juanita Calamidad, ha viajado por Alemania, Francia o Estados Unidos donde ha podido comprobar que el uso de estas prendas está arraigado en la sociedad, a diferencia de en España.

"No estamos preparados. Hace 10 años eso de ponerte ropa usada estaba muy mal visto, como si fueras una pobrecita que necesitaras la ropa de otra persona, pero no pasa nada”, explica Miriam. Tras haberse dedicado durante 21 años a la venta, pero no de ropa, decidió apostar por este tipo de comercio y ser empresaria. Y lo ha hecho en una de las zonas con más concurrencia turística de Córdoba, la calle Espartería, que en su camino hacia la Corredera le ha dejado clientes de Japón, Perú, Argentina o Francia.

Un público que es muy diferente al español y más aún al cordobés. “Los turistas saben que vienen a una tienda de segunda mano”. Y, aunque en Madrid o Barcelona este comercio está más aceptado, “en España nos falta abrir más la mente, aunque cada vez están más concienciados”. Ella tiene esperanzas, sobre todo en la juventud, ya que es la que compra, indica. "Hay gente joven que compra en Zara que entra aquí, u otro perfil de joven que quiere exclusivamente la ropa original de los 80".

Francisco, en cambio, sí que ha notado que el rango de población que entra a su tienda para ver sus productos es más amplio "lo mismo entra un joven que una madre o una abuela", narra. Aunque afirma que en "Andalucía siempre ha sido más parada", para comprar vestuario que ya haya sido usado. Él es otro apasionado de este mercado desde que lo conoció en Madrid mientras hacía la mili. Por ello, desde hace diez años, decidió emprender su negocio, California Vintage, que tras pasar por varias localizaciones en Córdoba, se ha asentado en Claudio Marcelo.

2.000 litros de agua para una camiseta

Miriam señala que además, el consumismo textil, en este caso, afecta también al medio ambiente por lo que con la compra de ropa usada se contribuye a frenar el cambio climático. "Tenemos que aprender que una prenda tarda mucho en descomponerse y se gasta muchísima agua para hacer una camiseta, por ejemplo". Concretamente, según la Water Footprint Network, para hacer una camiseta de algodón se necesitan 2.000 litros de agua; 10.850 para unos pantalones vaqueros.

Por lo que se pregunta, cuántos litros podrán gastar las grandes marcas y tiendas conocidas que "antes hacían dos o tres temporadas, pero ahora están constantemente haciendo ropa". A pesar de que la juventud es de los sectores de la población que más ropa compra, y que más sigue la moda, son también los que más concienciados están con la compra de ropa de segunda mano. "La gente de 40 años para arriba son más reacios", detalla.

Las plataformas de venta de segunda mano como Vinted o Wallapop han influido, según el dueño de California Vintage, en el consumo de esta ropa y también del calzado, a lo que el público es aún más reticente. "Ha ayudado mucho a que la gente vaya cambiando de mentalidad".

Vuelven los 80 y los 90

Últimamente se han puesto de moda los campana, pero estos no son la única prenda que han vuelto. Las bombers, las cazadoras vaqueras anchas, o los chándals, muy típicos de los 90, también lo hacen. En Juanita Calamidad tienen prendas desde los 60 hasta los 80 y los 90 sobre todo. Ya que estos últimos están volviendo, "lo que está de moda ahora es de los 80". Aunque también pueden encontrarse alguna prenda de incluso los 40, cuenta Míriam.

En ambas tiendas las prendas llegan de otros países como Alemania, Italia o Estados Unidos, y son los propios clientes quienes le encargan algunas prendas concretas, señala Francisco. "Aunque ahora está un poco parado por el tema de los transportes", aclara.

"El mercado de la segunda mano se mueve antes que el otro porque sabes lo que va a funcionar", expone. Aunque, según la empresaria, "Córdoba está muy atrasada". Y es que los clientes que tiene de otras ciudades como Madrid, Oviedo o Barcelona, "saben que están comprando de segunda mano, están ya acostumbrados".

Los muebles también se reinventan

Elena López abrió Lonja Vintage en 2016 para reinventarse al quedarse sin empleo a sus 45 años. Siempre ha sido una apasionada de la restauración de muebles y el diseño, por eso era la "única opción" que vio viable para comenzar otro proyecto. Elena se encarga de darle una nueva vida a los muebles que la gente no quiere, cambiándolos radicalmente.

Para esto, trabaja en su taller los viernes, sábados e incluso algunos domingos. Dedicándole "muchas horas", aunque depende del mueble. "Hay algunos que los restauro y luego lo tengo que volver a hacer porque no me gusta como queda", señala. Elena trae estos armarios, roperos o cómodas desde rastros de Córdoba o fuera, o de particulares, y se encarga de diseñarlos a su gusto, o al estilo del propio cliente. Si es así se guía por sus gustos y la decoración del lugar donde va a estar colocado el mueble.

El público de Lonja Vintage ha sido otros de los que ha variado, antes, según explica era más gente joven, mientras que ahora tiene "clientes de todas las edades". Esto se debe también a que son "muebles asequibles a todo el público", con precios en torno a los 200 y 300 euros, detalla. En este mobiliario, Elena se mueve "por cosas que le hacen ilusión" sin hacerlo "convencional".

Armarios, vitrinas, camisetas o pantalones que han acabado en casa sin ser usados y que en muchas ocasiones acaban en la basura, tienen ahora más que nunca la oportunidad de tener una segunda vida en manos de otro dueño. Artículos de segunda mano con los que no se deja atrás la moda.