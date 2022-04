Vox pide constituir una comisión para dar “los pasos hacia la disolución del Imtur”

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado este lunes que se constituya ya “una comisión que trabaje en los pasos para la disolución” del Instituto Municipal de Turismo (Imtur). La desaparición de este organismo municipal es uno de los compromisos que Vox arrancó al gobierno de PP y Cs para dar su apoyo y aprobar los presupuestos municipales de 2022.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha pedido que se constituya “ya” esta comisión, “a nivel político y técnico” y ha solicitado al alcalde, José María Bellido, “que actúe y demuestre que sus compromisos con Vox son reales y que no va a volver a engañarnos. Porque si no, Vox no va a tener más remedio que replantear nuestros apoyos”.

Badanelli ha reclamado a Bellido que “cumpla alguna vez algo de lo comprometido con este grupo” y ha recordado que en la memoria de Alcaldía de los presupuestos para 2022 figura el compromiso de disolución del Imtur “de forma un poco vaga, no se recoge lo suficientemente claro, pero sí hay un párrafo en el que se deja entrever la intención. Y sí hay un compromiso público del teniente de alcalde de Hacienda (Salvador Fuentes) y un compromiso privado” en las negociaciones del presupuesto con el grupo de Vox.

Paula Badanelli ha reclamado que se lleve a cabo la disolución del Imtur después de recordar que su grupo forzó que se retirara del último consejo rector del Imtur la aprobación de un pliego con una propuesta de patrocinio para la marca Córdoba destino gastronómico, ante denuncias por “falta de justificación” de las medidas, según avanzó Cordópolis. Este pliego valoraba el contrato en 190.000 euros por un servicio que cubría los años 2022 y 2023.

“Si hay una firme decisión de disolver el Imtur a final de 2022, no parece coherente ni serio que se planteen contrataciones hasta finales de 2023”, ha dicho la portavoz de Vox. “Nos parece que es ofender la inteligencia plantear la disolución de un ente cuando a la vez se plantea darle continuidad hasta diciembre 2023”.

Vox ha pedido que dicho pliego no vuelva a llevarse al consejo rector del Imtur en su próxima reunión, donde podría salir adelante con el voto de calidad de la presidenta de este organismo, Isabel Albás (Cs).