Viviendas y apartamentos turísticos de Córdoba registraron en 2022 datos similares a los de 2019

Los alojamientos extrahoteleros de Córdoba (apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, casas rurales y albergues) comenzaron a recuperarse en el primer semestre de 2022, cuando comenzaron a registrar cifras de ocupación similares a las del año 2019, el último ejercicio turístico que se desarrolló en un ambiente de normalidad prepandémica.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado una encuesta de ocupación en apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, casas rurales y albergues a partir de los datos de las principales plataformas digitales de alojamientos turísticos a nivel europeo (Airbnb, Booking, Expedia Group y Tripadvisor).

Se trata de una encuesta de ocupación interesante en tanto a que se enmarca en una iniciativa de Eurostat y a que ofrece algo que no suele dar el INE, la ocupación en viviendas con fines turísticos. En este caso, tampoco lo especifica, pero sí suma los datos de ocupación de esta tipología de hospedaje a los del resto de oferta extrahotelera.

Así, aunque el informe sólo ofrece datos completos de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (que muestran bien el impacto de la crisis de la Covid en el turismo), también ofrece la ocupación y la estancia media por meses hasta junio de 2022. En este ámbito, según las citadas plataformas, en el primer semestre del año pasado se registraron 317.000 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros de Córdoba capital.

Es decir, entre enero y junio de 2022, se logró el 90% de las pernoctaciones de todo 2021 en la capital cordobesa (que sumó 351.000 de las 413.000 pernoctaciones de la provincia). No obstante, los datos siguen lejos del mismo periodo de 2019. Entre enero y junio del año previo a la pandemia se contabilizaron 354.000 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (un 10% más)

De todas las pernoctaciones registradas en el primer semestre de 2022, el 62% (un total de 198.000) fueron de turistas españoles. 119.000 noches pasaron los viajeros extranjeros en Córdoba. En este ámbito, se ha notado la falta de reactivación del turismo internacional (particularmente el asiático), puesto que en el primer semestre de 2019, el número de pernoctaciones de viajeros nacionales era del 59%.

Sin embargo, lo que ha mejorado en el primer semestre del año ha sido la estancia media, que ha pasado de 2,11 noches en el primer semestre de 2019 a 2,4 noches entre enero y junio de 2022.

En estos momentos, según el registro de la Junta de Andalucía, en Córdoba capital hay 44 apartamentos turísticos, 11 casas rurales y 1.974 viviendas con fines turísticos.

