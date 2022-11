Urbanismo alega en la expropiación de Caballerizas que no puede pagar dos veces por lo mismo

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar este miércoles una alegación contra la decisión de la Comisión de Valoraciones de elevar el coste de la expropiación de Caballerizas Reales a 5,2 millones de euros. El Ayuntamiento había previsto un coste de poco más de dos millones de euros. En cambio, el Ministerio de Defensa lo elevó a prácticamente diez.

El arquitecto de la Oficina de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo concluye que en el informe tanto de Defensa como de la propia comisión de valoraciones no tiene en cuenta la inversión que el Ayuntamiento ha desarrollado en Caballerizas Reales desde 2001. Entonces, el Ministerio de Defensa firmó un protocolo de cesión por 75 años que nunca se llegó a materializar. No obstante, el Ayuntamiento sí que rehabilitó y restauró Caballerizas Reales. En concreto, valora que en estos años ha llegado a desarrollar una inversión de 2,9 millones de euros.

Por eso, la alegación prevé que se mantenga el precio inicialmente propuesto por el Ayuntamiento, de dos millones de euros, y no se incluya la diferencia, pues se estaría pagando dos veces por lo mismo, señala el informe municipal que será discutido el próximo miércoles.

En 2001, Defensa desalojó Caballerizas Reales definitivamente. El edificio llevaba vacío desde los noventa, cuando los militares se trasladaron a Écija. Desde entonces, el Ayuntamiento ha rehabilitado todo el inmueble, salvo la huerta. Así, intervino en la cuadra principal y también en los barracones, e incluso despejó el patio. Posteriormente, se lo cedió a Córdoba Ecuestre, que es la entidad que lo explota comercialmente.

