Un siglo de autobuses urbanos en Córdoba

Viajar en autobús se ha convertido en algo cotidiano, por lo que pensamos que siempre ha sido posible. Pero no ha sido así, y tampoco llevan poco tiempo los autobuses en Córdoba. Y es que, la ciudad fue pionera en España en tener un servicio de autobuses urbanos, llegando en 1922 de la mano de José López Izquierdo.

El 8 de febrero, José López, perito e industrial de Madrid, pidió al Ayuntamiento de Córdoba una licencia para establecer “una red de ómnibus automóviles para el servicio público”. Este fue el comienzo de las líneas de autobuses en la ciudad, según han señalado desde el Archivo Municipal de Córdoba, en sus redes sociales.

Según relatan, el Consistorio le concedió la licencia en mayo de ese mismo año y estableció las tres primeras líneas. Todas finalizaban su recorrido en la estación central. La línea A, salía de los Padres de Gracia; la B, del Puente Romano; y, por último, la C, la más larga, iniciaba su recorrido en el Cuartel de Alfonso XII, pasando por la estación central y la de Cercadillas, San Cayetano, el Pretorio y, finalmente, Las Margaritas.

En cuanto a la normativa para acceder a este servicio, en 1922 se aprobó un Reglamento de Policía por el que las personas en estado de embriaguez no podían subir al autobús, ni tampoco "llevar armas o animales".

Pero el modelo de José López tan solo estuvo instaurado durante dos años, y el cordobés Rafael Torres, solicitó una licencia para comenzar el mismo servicio “utilizando las mismas líneas que la empresa de dicho autobús empezó a atender y hoy tiene abandonadas”.

En las imágenes ofrecidas por el Archivo se puede observar el precio del viaje en uno de estos autobuses, que oscilaba entre las 0,10 y 0,25 pesetas; 0,40 para los billetes preferentes, algo que ahora no se encuentra. Si lo comparamos con el precio actual, de 1,30 euros el billete normal, es decir, sin contar con ningún tipo de bono o descuento, hablamos de 216,30 pesetas. En la época, si convertimos las 0,20 pesetas, serían 0,0012 euros.

Cien años después, Córdoba cuenta con 24 líneas de autobús que dan cobertura a todas las zonas de la ciudad en un total de 661 paradas. La línea con el recorrido más largo actualmente, es la N, comenzando en Renfe y acabando en Cerro Muriano. Esta recorre un total de 22 kilómetros a lo largo de sus 29 paradas. Por el contrario, la más corta es la línea seis, que empieza en Libertadores Carrera y O´Higgins 1ª y acaba en Libertador Joaquín Da Silva (Colegio), recorriendo tan solo dos kilómetros con seis paradas.

Lo que no imaginaban José López y Rafael Torres es que el autobús iba a convertirse en un medio tan usado por los cordobeses cien años después, tanto como para aumentar en 21 líneas que, día a día, transportan a cientos de viajeros por cada uno de los puntos de la capital.

