Servicios Sociales trabaja en dos apartamentos para jóvenes tutelados y un comedor social en Las Palmeras

La teniente alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, ha presentado este miércoles los tres proyectos que se están llevando a cabo dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) con los fondos europeos Feder. Los tres trabajos en los que están inmersos son en la creación de "una casita como recurso de apoyo para la casa de acogida de Madre de Dios", un comedor en La Foggara y un centro de emergencia habitacional, según ha explicado.

Contador ha detallado que la casa de apoyo al centro de acogida ha pasado "por distintas fases"; al principio, iba a ser "una ampliación de la casa de acogida" pero al finalizar la obra, decidieron que podría ser "utilizado para aquellos menores tutelados que pasan a estar fuera del paraguas de ayudas y recursos y que siguen estudiando", ya que "están haciendo un esfuerzo para terminar estos estudios y que están ocupando plazas en la casa de acogida". Por ello, "se van a adecuar dos pequeños apartamentos" para que estos jóvenes tutelados puedan vivir ahí y "tener un futuro laboral y de formación".

Este proyecto, según ha detallado la teniente delegada, "está en obras al 50 por ciento de la ejecución" que prevén finalizar al terminar las fechas navideñas. Después, la obra tendrá que recibir el visto bueno y "luego se licitaría la empresa que trabajar ahí". Para los presupuestos del año que viene "hay reservada una partida para la gestión de la casita y el espacio del hospital militar". Este último, es otro de los proyectos dentro de los fondos Feder.

Igualmente, ha recordado que la obra se vio parada por un problema en una escalera que supuso una reestructuración de todo, "también económicamente". El último programa con los fondos europeos que ha presentado ha sido un comedor en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente Norte "La Foggara", en este caso en Las Palmeras. Este proyecto ha encontrado "muchos trompicones" como que no había instalación de gas natural pero "ya está finalizado y lo único que quedaría para que esté al 100% es el informe de sanidad", ha detallado.

Respecto ha este, ha explicado que desde Servicios Sociales se están sentando con el movimiento ciudadano y distintas asociaciones del barrio, "tanteando y viendo cuál sería el modelo idóneo para esa zona". Por último, ha detallado las inversiones con las que ha contado cada proyecto, en el caso de la casita fue de 143.236 euros, de los cuales 114.589 son fondos Feder, La Foggara ha contado con un presupuesto 152.000 euros total y 121.700 de fondos Feder, y, por último, "la casa ha tenido 1.609.000 de los cuales 855.000, han sido de los fondos. Esta última, ha requerido de más porque hubo que poner, según ha declarado, dinero extra. Contador ha señalado que se encuentran dentro de los plazos previstos.

