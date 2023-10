Sadeco aprueba la subida del 35% en la tasa de la basura de Córdoba

El consejo de administración de la empresa municipal Sadeco ha aprobado en la tarde de este jueves una subida del 35% en la conocida como la tasa de la basura, que pagan los propietarios de viviendas en Córdoba. Según han confirmado diferentes fuentes, es el único punto que ha salido adelante, y lo ha hecho con los votos de los consejeros del PP y de Hacemos Córdoba. Han votado en contra el PSOE y Vox. El Movimiento Ciudadano ha mostrado su oposición, pero en el consejo tiene voz pero no voto.

De media, Sadeco calcula que cada vivienda cordobesa abonará unos 34 euros más al año, aunque no todas pagarán lo mismo. En Córdoba existe un callejero fiscal que grava más las viviendas que están en los lugares con la renta más alta y viceversa. En total, solo con el incremento de esta tasa se espera recaudar cinco millones de euros aproximadamente en el cobro a las viviendas y 1,8 millones a los locales comerciales que la pagan.

Eso sí, del orden del día se ha retirado un punto controvertido y que tenía que ver con la indexación de la tasa de la basura con el IPC. El portavoz socialista Antonio Hurtado había denunciado la “ilegalidad” de esta indexación, que vinculaba que la tasa subiría el 75% del IPC de forma automática a lo largo de los siguientes años. Ahora, tendrán que ir aprobándose año a año modificaciones a la ordenanza.

Sobre la mesa se ha dejado también el punto sobre el precio que Sadeco cobra por servicios. El precio privado se expondrá en la web de Sadeco para sugerencias y observaciones para ver si se consideran o no por la Presidencia, antes de volver a someterlo a votación. En este caso, el precio privado preveía un incremento del 20%.

La aprobación definitiva de la nueva tasa de basura no se producirá hasta que no la apruebe el Pleno y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La subida se justifica en la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertedero supone un incremento de costes estimado en tres millones anuales, de acuerdo con los datos de rechazo que tenemos actualmente“. Además, el 2 de enero de 2024 entra en vigor el método para el cálculo de los costes de emisión de gases de efecto invernadero producidos en los vertederos. La estimación de costes prevista por este concepto es de un millón de euros. El incremento del impuesto que pagan los ciudadanos sostendrá a su vez esta tasa.

