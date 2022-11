Las 'Raíces' de Córdoba se iluminan en el espectáculo del Alcázar desde este jueves

“Lo fundamental para cualquier espectáculo son las sensaciones, las emociones. Vivirlo”. Y ese es el objetivo buscado por la dirección creativa de 'Raíces', el espectáculo de luz y sonido de 'naturaleza encendida' que se podrá ver cada noche en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba a partir de este jueves 24 de noviembre.

Tras varios años sin espectáculo nocturno en el Alcázar, la puesta en marcha de 'Raíces' en los jardines del monumento cordobés hará visitable el monumento a partir de ahora los siete días de la semana por la noche, buscando así una nueva oferta para cordobeses y turistas. Antes de su estreno, ya se han vendido más de 10.000 entradas para esta nueva cita nocturna en Córdoba.

En el nuevo espectáculo se dan la mano la música, la iluminación y el videoarte, mostrando al público una “experiencia inmersiva”, buceando en la esencia de Córdoba, para conocer la ciudad y su historia a través del arte y la tecnología. Esencia, historia y una ciudad con cuatro distinciones Patrimonio de la Humanidad, en un proyecto en el que se combina todo ello con la innovación tecnológica.

El espectáculo de luz y sonido dividirá en cinco espacios los jardines del Alcázar, cinco zonas diferenciadas con instalaciones y proyecciones propias: Fragancia será una zona relacionada con el perfume de las flores, con los Patios de mayo, donde se podrá escuchar una banda sonora oroginal de flamenco, para hacer que las fuentes suenen a flamenco y, en esta zona en concreto, sonará la bulería.

En la zona Pura Raza tiene en cuenta que el Alcázar se encuentra junto a las Caballerizas y la importancia del mundo del caballo para Córdoba. Se escuchará el galope del caballo al ritmo de la zambra, junto a una instalación lumínica. En la zona Estratos, se hará referencia al paso del tiempo y la historia de Córdoba, a través de su arquitectura con un videomapping en el suelo.

Para la zona Guadalquivir se mostrará con láser el río grande, sus molinos y puentes, creando la idea de que el Guadalquivir entra en los jardines. Y en Sueño del Califa, un videomapping mostrará “el sueño de la Córdoba del futuro”. “Queremos que cualquier visitante disfrute de ver el Alcázar desde otro punto de vista, con los elementos que caracterizan a la ciudad y acompañados de la última tecnología. Vamos a pintar con luz esta ciudad”, ha concluido gráficamente el director creativo del proyecto.

Las entradas están a la venta en esta web a un precio de 12 euros. Habrá pases cada 15 minutos y el espectáculo completo durará entre 45 y 60 minutos, en el que los visitantes estarán acompañados por un guía que explicará la historia del Alcázar y el propio espectáculo.

El horario de lunes a viernes será de 20:00 a 22:15 y los fines de semana se amplía de 18:15 a 22:15. Habrá diez pases cada día laborable y los fines de semana se llegará a diecisiete.

