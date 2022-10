Esculturas sonoras y la esencia deconstruida de Córdoba en el nuevo espectáculo del Alcázar

“Lo fundamental para cualquier espectáculo son las sensaciones, las emociones. Vivirlo”. Quien define así el resultado que busca en su trabajo es Felype de Lima, director creativo de 'Raíces', el espectáculo de luz y sonido que se podrá ver cada noche en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba a partir del 24 de noviembre.

Cuenta De Lima a Cordópolis que el trabajo de creación para desarrollar este proyecto tan singular en el monumento cordobés le ha llevado a “hacer un doctorado” -bromea-, para bucear en la historia y el presente de la ciudad, para “aprender las características de Córdoba y hacer un análisis de cómo contar sus elementos fundamentales a cualquier persona, a través de una instalación lumínica”. Y cómo convertir claves cordobesas como el río Guadalquivir, los Patios, las distintas culturas a través de su Historia o el mundo del caballo, en una obra de arte lumínica.

'Raíces' realizará un recorrido por los jardines del Alcázar, divididos en cinco espacios distintos, marcados cada uno de ellos por un concepto singular: Fragancia -que hace alusión a las flores y los patios de Córdoba; Pura Raza, sobre el mundo del caballo; Estratos, acerca de las distintas culturas que han habitado la ciudad; Guadalquivir, sobre el río grande de Andalucía que la atraviesa; y Sueño del Califa, sobre la Córdoba del futuro, todo ello con instalaciones lumínicas, proyecciones y música propias.

Esencia, música, luz

En esa labor de creación, la selección de los conceptos que definen a Córdoba ante el mundo ha sido el germen de este proyecto, explica De Lima. Y, a partir de ahí, el trabajo sobre esos elementos ha sido una creación en sí misma: “Hemos cogido esos conceptos, para después descomponerlos -como hacía Ferran Adriá con la comida, que hacía una descomposición para reconstruirla después”- pone como ejemplo. “Creo que es el proceso más bonito de todos los parques de naturaleza encendida” que ha llevado a cabo este creador en distintas ciudades.

Un trabajo conceptual donde se ha sumado “una singularidad, como es la música del flamenco, que es una cosa tan compleja”. Los desarrolladores del proyecto han trabajado con especialistas del arte jondo, “para escoger, por ejemplo, la soleá de Córdoba, toques muy cordobeses para hacer todo el diseño”, para que la música sea también parte de esa esencia de Córdoba que se busca contar al público.

Esencia, historia y una ciudad con cuatro distinciones Patrimonio de la Humanidad, en un proyecto en el que se combina todo ello con la innovación tecnológica. “La innovación siempre viene de las nuevas tecnologías y nosotros intentamos ir al máximo posible en avances tecnológicos. Ahora mismo, hay una gran evolución del arte contemporáneo, desde las proyecciones, el vídeo, internet, la interacción... Y no solo eso, sino los espacios sonoros, que se convierten en esculturas sonoras”, define el creador. “Todos esos elementos que son nuevos, que son arte contemporáneo, se aplican dentro de un espacio tan maravilloso como es el Alcázar. Y fusionar todo eso es lo más interesante”, admite.

Sorprender al público

La búsqueda de las 'Raíces' de Córdoba y la innovación se dan la mano en el proyecto que se presentará ante el público en el Alcázar: “Me gusta poder coger las raíces, la esencia, y trasladarla a lo que es el espectáculo. Aunque no me gusta decir espectáculo -advierte-: Es más una experiencia, son emociones, lo que me gustaría que vivieran los espectadores”.

Emociones que De Lima espera despertar entre los visitantes con instalaciones en las que actualmente trabaja y sobre las que, sin poder desvelar aún mucho más, sí apunta alguna que especialmente cree que sorprenderá al público: un gran corazón de caballo, mientras se escucha una zambra a ritmo del latido del animal. “El pálpito va a ir al ritmo de ese palo flamenco. Y eso va mezclado con un vídeo que es impresionante. Es algo que cambia, que da otro punto de vista del mundo del caballo y sientes su fuerza”.

Mientras en este mes y medio que queda para el estreno del espectáculo Felipe de Lima y su equipo siguen trabajando en el espectáculo, ya piensan más allá. ¿Habrá cambios en un futuro? -cuestionamos-. “Nuestra intención es que casi todos los años se cambie la propuesta de cada momento”, es decir, que haya novedades periódicamente en el espectáculo. “Para que no solo el público que venga de fuera, sino también los cordobeses, puedan disfrutar y traer a su familia... Porque no deja de ser algo familiar, donde los niños puedan ver el Alcázar de otra manera”. “Es lo que nos gustaría”, concluye, mientras ya vislumbra nuevas ideas para el futuro del espectáculo.