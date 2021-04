Parcelas donde antes había vega: así ha cambiado Córdoba en 37 años

La Córdoba de 1984 era muy diferente a la del 2021. Para empezar, las vías del tren partían la ciudad por la mitad, en una barrera creada por mano del hombre que no se derribó hasta los años noventa. La propia ciudad tenía un tamaño mucho más reducido que el actual. Aún no había entrado en vigor el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y ni mucho menos se pensaba en el de 2001-2003, que es el que actualmente está vigente.

Pero si hay un fenómeno que ha cambiado radicalmente la imagen de Córdoba es el parcelismo. Incipiente desde finales de los años setenta, especialmente en la Sierra, una reciente actualización de Google Earth permite comprobar cómo las casas con piscina crecieron como setas especialmente durante los años noventa. La Vega del Guadalquivir, un suelo fértil (el más feraz de todos los de la provincia) se fue convirtiendo en urbanizaciones. Donde antes había vaquerías, remolacha, algodón y maíz, hoy hay piscinas y caminos.

El popular programa Google Earth, que muestra una representación tridimensional de la Tierra basada en imágenes de satélites, incluye a partir de este jueves una nueva capa temporal para poder observar la evolución del planeta en los últimos 37 años.

La nueva función del servicio cartográfico utiliza 24 millones de fotografías satelitales tomadas durante las pasadas cuatro décadas, en lo que Google, propietaria del programa, ha bautizado como un producto 4-D, ya que añade el tiempo a las tres dimensiones espaciales.

Gracias a esta aplicación es posible comprobar, con una resolución aún mejorable, esos cambios. Por ejemplo, se observa cómo crece la pista del Aeropuerto de Córdoba, ampliada en el año 2008. O cómo la ciudad va ganando suelo urbano hacia el oeste, hacia los barrios de Poniente. También aparecen infraestructuras que no existían, como las autovías o los nuevos puentes sobre la ciudad, que son visibles. Y cómo en algunos puntos de la Sierra se ha retraído la masa forestal.

