IU y Podemos llevan al Pleno la situación de los Baños de Popea

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha informado este lunes de manera telemática en una rueda de prensa de la moción propuesta junto con IU para mejorar la situación del enclave de los Baños de Popea que presentarán en el próximo Pleno.

Pedrajas ha señalado la importancia ecológica del entrono, declarado "zona de especial conservación Guadiato-Bembézar desde 2015". Esto implica "que debe haber un plan de gestión enfocado a la conexión ecológica en Sierra Morena" donde habitan diversas especies en peligro de extinción como es el lince ibérico. Además, involucra "acciones de protección urbanística, que no se están cumpliendo, por ejemplo, con los vertidos de las parcelaciones", ha expuesto Pedrajas.

La portavoz ha recordado que hay que añadir la importancia histórica, arqueológica y turística. "Es un enclave con mucha importancia importancia para los cordobeses pero también para los turistas" por lo que ha señalado la necesidad de actuar frente a los vertidos de quienes pasan por allí o los troncos y ramas que se acumulan en el cauce "que incrementa los riesgos si hubiera alguna crecida"

"El colmo son los vertidos de aguas residuales", ha expresado, aunque ha señalado que es una cuestión que no corresponde a los vecinos sino a la administración. A esto se le suma "la captación irregular de agua del acuífero para piscinas y riegos" que junto con la sequía "ha llevado a una situación de extrema urgencia ambiental" por lo que algunas de las fosas se encuentran "completamente secas". "Hay que poner remedio de manera muy urgente", ha concluido.

Las administraciones responsables de este espacio son, según ha aclarado, la Diputación, la Junta, el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica que "se tienen que poner las pilas". Con esta moción ambos grupos piden una serie de acuerdos entre los que se encuentran, según ha detallado el portavoz de IU, Pedro García, "instar a la junta a cumplir el Plan de gestión del espacio natural de la zona de especial conservación Guadiato-Bembézar"; instar a la Junta a la declaración del lugar como Monumento Natural.

Por otra parte, que el Ayuntamiento realice un plan de gestión pormenorizado del enclave en colaboración con la Junta y la Confederación Hidrográfica; a esta última a la realización de un plan de regularización de los usos no compatibles con el enclave y un plan de limpieza y mantenimiento del entorno; y a la Junta al estudio hidrogeológico para "conocer el estado de fragilidad y vulnerabilidad del curso natural", entre otros.

Ambos partidos están "convencidos" de que la moción no dará lugar a confrontación sino que "está dentro del sentido común" y esperan que además de aprobarse se tomen las medidas necesarias.

