IU denuncia que Urbanismo se dejó sin gastar 41 millones el año pasado

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha denunciado este viernes que la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha dejado "sin gastar" un total de 41 millones de euros previstos para inversiones durante el 2021.

García ha informado de que el año pasado, entre el presupuesto y modificaciones presupuestarias, Urbanismo previó invertir 48,5 millones de euros en la ciudad. No obstante, con el cierre del ejercicio señala que se han dejado sin gastar un total de 41 millones de euros, algo que consideró "realmente preocupante".

"Salvador Fuentes [presidente de la Gerencia] está haciendo una política propagandística de muchos titulares que en la realidad estamos viendo que no hay nada", ha denunciado García, durante su comparecencia. Además, ha asegurado que muchos de los proyectos que salen adelante "ya estaban previstos en el mandato anterior", como la construcción de los nuevos parques en la ciudad. "Más allá de esto no hay nada. Muchos titulares y promesas, y 41 millones sin gastar", expresó.

Además, "sospechamos que el 2022 va a ser incluso peor, con más modificaciones de crédito", dijo García, que aseguró que "la partida de personal tampoco sube" y que la Oferta Pública de Empleo en la Gerencia es la de 2018, del mandato anterior, con "los problemas de personal que hay en Urbanismo".

Aparte, denunció que "la mayoría de los proyectos de la Gerencia se privatizan" y que eso provoca que la media para sacar una obra adelante está en casi un año. "Hay proyectos como el Marrubial o San Agustín que no sabemos porqué no salen adelante. Tenemos la ciudad absolutamente parada en inversiones públicas por falta de eficacia de la Gerencia", sostuvo.

