Un hotel, un aparcamiento y la salida de la calle Badanas a la Ribera como contraprestación

La Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de publicar una de las modificaciones más interesantes que se van a realizar en el casco histórico de Córdoba en los próximos años. Se denomina exactamente ámbito A5 e incluye dos parcelas. Una de ellas se corresponde exactamente con el aparcamiento de Bodegas Campos que a su vez da a una plaza que sale al Paseo de la Ribera. La segunda coincide con la plaza y linda con una especie de salida perdida de la calle Badanas al Paseo de la Ribera. Ahora, con la nueva ordenación propuesta, a cambio de permiso para construir un hotel y dos plantas de sótano para aparcamiento, la empresa promotora plantea la conexión de la calle Badanas con la plaza y el Paseo de la Ribera, que haga más permeable el tránsito desde Lineros hacia esta zona de la ciudad.

Este rompecabezas forma parte de una propuesta del equipo de arquitectos de Rafael Castelló. El encargo proviene de la empresa Nueva Puerta de la Rivera, del empresario José Barrena. En diciembre de este año, el consejo rector de la Gerencia aprobó la modificación de la ficha y en abril la Junta de Gobierno Local. Ahora, este complejo proceso de modificación urbanística depende de la Consejería de Cultura, que es quien tiene que dar los parabienes, o no. Además, se acaba de publicar en exposición pública para que las personas que consideren que puedan estar afectadas presenten las correspondientes alegaciones.

El aparcamiento, según la Gerencia, dependerá de la arqueología. Una excavación previa señala que no hay restos de consideración en ninguna de las dos parcelas. Pero todo dependerá de una excavación más exhaustiva que se llevará a cabo más adelante. En principio, tendrá dos plantas bajo rasante, con capacidad para dar servicio a los clientes del hotel. El espacio hotelero tendría unas 37 habitaciones en principio, según el proyecto original que ha sufrido una multitud de modificaciones desde que se comenzó a proyectar, hace ya casi una década.

Y aquí viene la segunda parte de la reforma propuesta: los vuelos del edificio. La modificación de la ficha prevé una construcción de bajo y dos plantas. Pero las dos parcelas estarían conectadas "en vuelo" sobre la nueva calle Badanas que se construya. Es decir, la calle sería una especie de pasadizo desde Badanas hasta la plaza que facilite el acceso a la Ribera, según consta en la propuesta, que está publicada para su consulta pública.

La calle Badanas es una de las más antiguas de la ciudad y también de las que más modificaciones ha sufrido a lo largo de los años. De hecho, se cree que la apertura de la nueva calle no es tal, sino una recuperación de la antigua que en un momento dado fue cerrada. Actualmente tiene forma de L y parte de Lineros hasta Consolación, donde muere. El objetivo es que tenga forma de T.

