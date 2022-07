La guerra interna de Ciudadanos en Córdoba salta a las redes sociales

La guerra interna en Ciudadanos Córdoba ha pasado de la esfera privada a los comentarios públicos en redes sociales. Y desde dos frentes distintos: el Ayuntamiento de Córdoba, donde la brecha lleva abierta desde el cese como concejal de Infraestructuras del actual portavoz municipal de la formación, David Dorado; y la Diputación de Córdoba, donde el portavoz Miguel Castellano ha pasado a mostrar públicamente sus discrepancias con el equipo de Cs en el consistorio de la capital.

David Dorado, tras declarar ante el juez: "Habrá que ver ahora quién se puede relajar y quién no"

El malestar de David Dorado con sus todavía compañeros es notorio desde hace tiempo. En el último Pleno municipal llegó incluso a pedir la dimisión del alcalde de Córdoba, al tiempo que defendía su trabajo al frente del Área de Infraestructuras, de la que fue apartado por la investigación iniciada por la Fiscalía sobre el fraccionamiento de contratos tanto en el actual mandato como en los dos anteriores.

Dorado ya no oculta cómo se siente, hasta el punto que, este miércoles, hacía público su enfado con un comentario en el perfil del actual concejal delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez. Éste acababa de publicar unas imágenes de la visita a las obras del Circuito de El Tablero (iniciadas por Dorado), cuando recibió un mensaje de su todavía compañero de partido y de bancada.

“No nos fue fácil a mi equipo y a mí sacar adelante esta obra. Conseguimos hacerla realidad antes de que el alcalde me cesara con el beneplácito de Isabel Albás”, le escribía Dorado a su compañero de partido y a su sucesor al frente de un área que el actual portavoz nunca quiso abandonar por voluntad propia, y de la que fue efectivamente apartado por decisión del alcalde, José María Bellido.

De hecho, tras su declaración ante el juez, Dorado ya manifestó su malestar ante la falta de amparo en el Ayuntamiento. “No me he sentido apoyado por absolutamente nadie, ni por mi propio partido”, dijo en mayo a los periodistas. Aquel día, apuntó directamente al regidor: “Habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora. Lo que tendrá que hacer no es solo restituir mi puesto en el gobierno sino los de mi equipo también”. “No digo que haya sido justo o injusto, él ha hecho lo que ha considerado, yo lo he respetado, mi grupo político lo ha respetado, a regañadientes....Pero ahora ya no estamos en esa situación. A partir de ahí, veremos lo que pasa”, sentenció semanas antes de que la Fiscalía aumentara la investigación hasta los años 2012, siguiendo la información que el propio concejal había aportado a la causa.

Castellano acusa a la delegada del Ayuntamiento en Trassierra de “censurarle” dos artículos

En el caso de Miguel Castellano, el diputado provincial y concejal de Cs en Pedro Abad ha acusado a la delegada de Alcaldía en Trassierra, María José Fernández, también de Cs, de “censurarle” dos artículos que había enviado para la Revista de las Fiestas de la Avellana, en la que, según indica, viene colaborando desde el año 2002.

La reacción de Castellano se puede leer en un post de Facebook publicado también este miércoles: “Este es el primer año que la Sra. Delegada de la Alcaldía (de Ciudadanos) me ha censurado los dos artículos que había enviado, uno referente al Patrimonio Fotográfico de nuestro pueblo y otro narrando la tradición del vino. Esta es la democracia que practica esta señora cuando no le ”ríes las gracias“. Afortunadamente solo quedan 8 meses para que acabe su NO-gestión”.

El diputado de Cs, que no ha vivido ajeno a la polémica durante este mandato, continúa cargando contra María José Fernández en las respuestas al post. “La cultura es minoritaria. Esta mujer lo confirma...”, señala Castellano, que afirma, a continuación, que “la gente mediocre ve competidores por todos lados”.

Aunque también se lleva algún que otro reproche, como el de un usuario que le acusa de “mentir en las redes sociales”. “Podrías contar que ya no trabajas para tu partido Ciudadanos. No te hemos visto en la campaña electoral celebrada recientemente. Tampoco te vemos colaborando con tu compañera de partido en la barriada de Trassierra desde hace ya mucho tiempo. Y claro, eso si, quieres tu minuto de gloria en la revista. Pero di la verdad ¿cuando has ido a entregar tu artículo para que se publique? Nunca, porque ¿desde cuando no hablas con tu compañera de partido? ¿O es que ya no eres de Ciudadanos? Bueno, en la Diputación si estás por Ciudadanos y de Concejal en Pedro Abad también”, le espetan públicamente.