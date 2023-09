La experiencia de Córdoba en la agricultura la coloca en el foco del debate internacional por la sostenibilidad

Los ministros con competencias en Agricultura en los distintos países de la Unión Europea (UE) ya están en la capital para participar desde este domingo y hasta el martes en la Reunión Informal organizada por la Presidencia española del Consejo de la UE. La reunión abordará la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías como herramientas clave para lograr un sector agroalimentario más sostenible y resiliente, y que le permita hacer frente a los efectos del cambio climático. La Presidencia española intenta impulsar el debate sobre la propuesta legislativa para la producción de variedades vegetales mediante nuevas técnicas genómicas

Que Córdoba haya sido el lugar elegido para esta reunión responde a la experiencia y a la estrecha vinculación que esta provincia tiene con el mundo agrario. Córdoba es la segunda productora de aceite de oliva, además de críticos y viñedo, con elaboraciones caracterizadas por la calidad. De hecho, cuenta con 13 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), principalmente de aceite de oliva, jamón y vino.

Uno de estos productos, concretamente el aceite de oliva virgen extra, ha sido el protagonista de la primera actividad a la que han asistido los ministros a su llegada a Córdoba. Bajo la puerta de entrada al Palacio de Congresos de la calle Torrijos, el ministro de Agricultura del Gobierno de España, Luis Planas, ha dado la bienvenida a sus homólogos europeos, a excepción de los ministros de Chipre, Letonia y la Comisión Europea de Agricultura al completo. Todos ellos venían a Córdoba en AVE pero los efectos de la DANA han obligado a Renfe a cancelar los trayectos. A esta primera recepción tampoco ha podido acudir el ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia.

Durante apenas una hora, los ministros han asistido a una cata de oliva virgen extra de las cuatro DOP de la provincia: Aceites de Lucena, Baena, Montoro-Adamuz y Priego de Córdoba. Tras esto, han visitado la Mezquita-Catedral junto a dos guías oficiales. Para ello, el monumento se ha cerrado al público. A esta visita sí ha podido acudir el ministro galo.

Además de estas actividades, el programa complementario de la reunión incluye una visita a la Finca Experimental de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) y otra a los viñedos de Montilla y a Bodegas Alvear, encuentros que tendrán lugar este lunes. En la visita a la Finca Experimental, los ministros podrán conocer los principales proyectos de investigación en el ámbito agroalimentario en los que trabaja la UCO. Tras esto, acudirán a los viñedos de Montilla y a Bodegas Alvear. Por la tarde asistirán a un espectáculo de Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales.

El martes, en el Palacio de Congresos, tendrá lugar la reunión informal a partir de las 9:10. Sobre las 13:10, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Janusz Wojciechowski, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, atenderán a los medios e informarán de las conclusiones del encuentro.

La acción liderada por Naciones Unidas para la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles debe ser el cauce que permita a los países lograr el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. En este proceso, la investigación y la innovación serán factores claves para acelerar esa transición, en el que se aprovechará el carácter sinérgico de la transformación digital y ecológica. Entre las innovaciones tecnológicas que contribuirán a la transformación ecológica se encuentran las nuevas técnicas genómicas aplicadas a los procesos de obtención de nuevas variedades vegetales.

La Presidencia española planteará, en este contexto, el debate a las ministras y ministros de agricultura de la UE, para que expresen cuál es su visión del papel de las nuevas tecnologías en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. El objetivo es que expresen de qué manera las nuevas técnicas genómicas aplicadas a la mejora vegetal pueden contribuir a lograr los objetivos de dicha transición.

Además de la trayectoria de Córdoba en el sector agrícola, la Presidencia española del Consejo de Agricultura y Pesca ha valorado positivamente la formación y la investigación universitarias que se desarrolla en esta provincia. Así, tanto la Facultad de Veterinaria como la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba tienen un amplio reconocimiento académico, en especial en investigación oleícola. Esta universidad mantiene un firme compromiso con el futuro con la evolución hacia las nuevas tecnologías, la innovación y la digitalización de la agricultura.

Asimismo, Córdoba atesora un patrimonio histórico de enorme valor, representativo de la mezcla cultural y de las raíces históricas españolas, a lo que se suma una rica variedad gastronómica elaborada en base a las producciones locales.

Mientras que los ministros de Agricultura de la UE asistían a la cata de aceite oliva virgen extra y posteriormente visitaban la Mezquita-Catedral, un centenar de personas se han congregado en la Puerta del Puente exigiendo “un sistema alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural”. A golpe de pancarta y batucada, y bajo un estricto control policial que tenía cercado todo el entorno de la Mezquita-Catedral, los asistentes han defendido un modelo de agricultura está basado en la ecología y la sobería alimentaria.

Tanto en un comunicado como en la propia concentración, las organizaciones convocantes han expresado la importancia de apostar “por las pequeñas y medianas granjas con manejos agroecológicos y que sostienen un mundo rural vivo debe ser la prioridad”. Los precios justos, tanto para quienes producen como para quienes consumen, ha sido otra de las reivindicaciones de los manifestantes, quienes han insistido en el apoyo a los canales cortos de comercialización y las normativas e infraestructuras públicas para la transformación agroalimentaria a pequeña y mediana escala entre productoras y consumidoras.

Por otro lado, han reclamado políticas públicas en defensa del territorio frente a macroproyectos, como ciertos megaparques para la producción de energía renovable, los monocultivos a gran escala o la ganadería industrial --que socavan el funcionamiento de los ecosistemas, el suelo, el agua, la biodiversidad y el conjunto de servicios ecosistémicos que éstos generan y afectan negativamente a las condiciones de vida dignas de las poblaciones rurales—.

La discriminación también ha sido uno de los fotos de sus protestas, ya que han manifestado “la urgencia de acabar con la precariedad laboral del sistema agroalimentario industrializado, que afecta especialmente a personas migrantes y mujeres y supone una lacra para la dignidad rural”.

Por otro lado, las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias -que convocan la movilización de este martes- han advertido en una nota de que el campo español “clamará por tener el mismo trato que reciben terceros países”. Consideran fundamental que “se exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE, igualdad de condiciones laborales, de uso de productos fitosanitarios y controles rigurosos en las fronteras”.

Asimismo, han destacado que, en estos momentos, “existe una situación ruinosa” para todos los sectores productivos del país debido a “los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que, pese a suponer una carga administrativa insoportable al sector, no soluciona los problemas al no contar con recursos suficientes para garantizar unos precios que cubran los costes de producción”.

A ello hay que añadir que, en Bruselas, “se aprobó una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) desenfocada y fuera de la realidad que exige más con menos recursos, que ha incrementado la burocracia de forma brutal, y que exige nuevas obligaciones sin rigor científico que conllevan mayores costes y menores producciones”.

Así, los agricultores y ganaderos españoles reclamarán a los ministros de Agricultura de la UE que “consideren a la alimentación como un asunto de máxima prioridad, cambiando el rumbo de la política agraria para que ésta garantice la soberanía alimentaria europea”.

Para ello, ven “fundamental proteger al tejido productivo, es decir, a los agricultores y ganaderos europeos, de forma que éstos puedan cumplir con su principal función: la seguridad alimentaria tanto en cantidad como en calidad para el conjunto de los ciudadanos españoles y europeos”.

