Encargan las obras para la reforma de Maestro Priego López

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Área de Infraestructuras, ha adjudicado la obra para la reforma de la calle Maestro Priego López, una de las más deterioradas de todo el barrio de Ciudad Jardín. Los trabajos han sido encargados a la constructora Glesa por 412.000 euros y un plazo de obra aproximado de cinco meses de duración.

Los trabajos reformarán al completo una calle que tendrá plataforma única tanto al principio como al final, tanto en la conexión con Gran Vía Parque como en el ensanche cercano al centro educativo. Se reformarán los acerados pero no se eliminará aparcamiento, según el proyecto.

Así, los acerados serán de una anchura de 2,20 metros. A su vez habrá otros dos metros más para aparcamientos, a ambos lados de la calzada. Las luminarias se construirán en el acerado, aunque está prevista la plantación de árboles en la zona de los aparcamientos.

Asimismo se pavimentará la calzada, que quedará con una anchura de 3,50 metros. Los pasos de peatones elevados y badenes se realizarán simultáneamente con la mezcla bituminosa. Por cada cruce se ejecutarán cuatro pasos de peatones, siendo algunos de ellos elevados. El último tramo de la calle, el comprendido entre las calles Infanta Doña María y Camino de los Sastres, en su parte final, se ejecutará en plataforma única, creando una zona de esparcimiento frente al colegio existente, señala el proyecto de Infraestructuras.

Aparte, se sustituirá el alumbrado, que sigue siendo el antiguo y por tanto el menos eficiente. El cambio será por luminarias LED. La reparación de las aceras permitirá también acabar con los actuales cruces de hormigón que se han ido reparando a lo largo de los años.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!