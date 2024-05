Unos 50 estudiantes universitarios han pasado la noche en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba en un acto convocado para pedir el fin del “genocidio” contra el pueblo palestino, y para reflexionar sobre el papel de la Universidad de Córdoba (UCO) y el resto de instituciones públicas respecto a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.

Paloma, portavoz de la Plataforma Juventud Córdoba por Palestina, convocante de esta vigilia, ha señalado que el acto ha transcurrido sin ningún tipo de incidente, y ha destacado la importancia de haber podido articular una acción protagonizada por los jóvenes cordobeses en el marco de la defensa de los derechos humanos en Palestina.

Además, la portavoz ha expresado una serie de demandas dirigidas a la Universidad de Córdoba (UCO) y otros organismos públicos, instándoles a tomar medidas concretas contra la instalación en el Parque Tecnológico de Rabanales 21 de Escribano M&E, la empresa tiene contratos con Elbit Systems, una compañía de armamento israelí y que, tal y como desveló este periódico, tiene previstos fabricar lanzacohetes que integrarán tecnología militar israelí probada en combate en Gaza.

En este sentido, Paloma ha criticado la “doble moral” de las instituciones públicas cordobesas respecto a lo que está ocurriendo en Gaza y el papel del Gobierno de Israel, que está siendo investigado por genocidio por la Corte Penal Internacional. “Ninguna empresa armamentística con vínculos con Rusia estaría en Rabanales 21”, ha afirmado la portavoz de este movimiento, que ha comparado la respuesta institucional ante la invasión de Ucrania con la falta de apoyo visible a la causa palestina, sugiriendo que factores como la etnicidad y la religión podrían influir en estas actitudes.

“Desde el principio, tanto la Universidad como el Ayuntamiento de Córdoba se posicionaron con el pueblo ucraniano. ¿Por qué no vemos lo mismo con los estudiantes palestinos?”, se ha preguntado la portavoz, que ha indicado que uno de los principales objetivos del grupo es obtener transparencia sobre la relación exacta entre la UCO y Escriban M&E, ya que la universidad es socia del parque tecnológico, lo que, según la portavoz, implica una responsabilidad indirecta en permitir la presencia de una empresa armamentística en las instalaciones.

En este ámbito, ha detallado que se ha hablado con el vicerrector de estudiantes para que la UCO presione a Escribano para que abandone Rabanales 21“. Además, hizo un llamamiento a la Diputación, Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, también socios del parque tecnológico, para que se pronuncien y tomen acciones similares.

El papel de la juventud

La portavoz también ha reflexionado sobre la movilización juvenil en apoyo a Palestina, señalando que, aunque históricamente la sociedad española ha mostrado simpatía por la causa palestina, la participación de los jóvenes había sido limitada hasta ahora en los actos contra el “genocidio”.

“La falta de organización entre los estudiantes es notable. Muchos quieren actuar, pero no saben cómo, ya que no tienen experiencia en colectivos o sindicatos. Las redes sociales, aunque útiles para informar, no pueden reemplazar la movilización en persona”, ha recordado Paloma, que poco después ha acudido al rectorado a realizar una concentración que va a dar por concluido el primer encierro por Palestina celebrado en una universidad cordobesa.