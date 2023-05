La empresa Escribano M&E se instalará en Córdoba para fabricar munición guiada

El CEO de Escribano Mechanicals & Engineering, Javier Escribano, ha anunciado este jueves en Madrid, junto al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez

Villamandos, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que dicha empresa española, que es una de las referentes en el sector de la defensa a nivel internacional, se instalará en Córdoba, donde, entre otros proyectos, ha previsto “fabricar munición guiada”.

En este sentido y en declaraciones realizadas en el marco de la Feria de la Industria de Defensa (Feindef 2023), Escribano ha avanzado “el compromiso de la compañía” de implantarse “en Córdoba, como ya llevamos tiempo hablando con el consejero y con el alcalde”, con la pretensión de “estar en parte de la Base Logística” del Ejército de Tierra y, “por supuesto, queremos estar cerca de la Universidad y replicar el método que nosotros siempre hemos intentado seguir, que es el de colaborar con la Universidad y con la industria de la ciudad”.

Según ha señalado, Escribano M&E “es una compañía que ha ido creciendo a base de adquirir conocimiento y talento joven” y, aunque eso “está muy bien” y también “hacer inversiones”, lo cierto es que “luego todo hay que venderlo y hay que comercializarlo”, y “esto no es un proyecto de hacer un I+D, es un proyecto para hacer un producto real, entregable y vendible, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, como ya hemos hecho en muchas ocasiones”.

En este contexto, ha destacado que la “máxima ahora mismo” para su empresa “es, por supuesto, entrar en el sector de la munición, de la munición guiada, y nuestra intención es fabricar en Córdoba munición guiada, que es nuestro objetivo, y todo lo que tenga que ver con ese entorno. También tenemos un desarrollo de un equipo de mortero embarcado y tenemos varias ideas bastante futuristas para poder fabricar en la ciudad de Córdoba”.

Escribano M&E “pone de esta manera todas sus capacidades y soluciones innovadoras en materia de defensa a disposición de la provincia” de Córdoba y del Ejército de Tierra. Además, su instalación en Córdoba conllevará “la creación de un importante número de empleos cualificados, suponiendo un fuerte polo de atracción de talento y de generación de riqueza local”.

Para Escribano M&E, “es un honor y un orgullo colaborar con una ciudad como Córdoba, que apuesta por la defensa como motor de crecimiento y desarrollo, aportando toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento en materia de innovación, con el objetivo de impulsar la localidad y la Base Logística del Ejército de Tierra”.

Apoyo de la Junta

Por su parte, Gómez Villamandos ha afirmado que, “para la Junta de Andalucía es una auténtica satisfacción ver cómo Escribano confía en Andalucía y confía en las capacidades que tiene Córdoba, tanto desde el punto de vista militar, como desde el punto de vista de la investigación y de la innovación”.

Además, el consejero ha dicho estar “convencido” de que la instalación de Escribano en la capital cordobesa “va a suponer un revulsivo para que otras empresas del sector de la defensa vengan a Córdoba, vengan a Andalucía, y de esta forma generar riqueza y empleo de calidad, y ahí van a tener siempre el apoyo de la Junta de Andalucía”.

De hecho, para el consejero, Escribano podrá actuar como “tractora de la actividad empresarial regional que está especializada en la defensa y la seguridad, así como de la investigación y la innovación que se impulsa desde los grupos de I+D que desarrollan sus proyectos en este campo. Esa operatividad plena en la geografía andaluza contribuirá, sin duda, a la expansión de este segmento, favorecerá su diversificación y aportará valor añadido y una valiosa experiencia acumulada en el mercado internacional”.

Además, ha remarcado que la defensa y la seguridad es un sector de alta tecnología, por lo que la trayectoria de décadas de esta firma de ingeniería aportará conocimiento innovador al conjunto de la actividad en la región, donde ha asegurado que por la Junta “se articulan diversos mecanismos para favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas en los diferentes sectores productivos”.

Para Gómez Villamandos, la llegada de Escribano M&E a Córdoba supone la “primera evidencia” de la materialización del trabajo que viene desarrollando la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para hacer de Andalucía un nodo de investigación y tecnología en este sector y se ha mostrado convencido de que este paso dado por Escribano servirá de ejemplo y permitirá a Andalucía convertirse en un auténtico polo de atracción para las grandes empresas del sector.

Igualmente, el titular de Universidad ha destacado que esa sede de su departamento de ingeniería y de fabricación de munición dirigida, que estará ubicado en Córdoba, posibilitará a Escribano M&E posicionarse de forma estratégica ante la futura Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, un complejo que supondrá la agrupación de once de las 12 instalaciones de material militar localizadas en la geografía española.

Gómez Villamandos ha destacado también que para Andalucía representa una prioridad la atracción de grandes empresas de relevancia nacional en materia de defensa y seguridad para consolidar a la comunidad como “el principal polo de innovación e investigación en este ámbito en España, capaz de captar recursos asignados al Fondo Europeo de Defensa 2021-2027 y de atraer nuevos proyectos e iniciativas en este campo”. En ese sentido, ha explicado que la Junta “ha configurado un ecosistema estable y favorable de carácter normativo, fiscal y económico para la instalación de nuevos proyectos empresariales”.

Respaldo municipal

Por último y por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado que la instalación de Escribano M&E en la ciudad “es una fantástica noticia, que evidentemente es fruto de muchos meses de toma de decisiones y también de trabajo, que yo acojo con ilusión y con satisfacción, porque es un paso más en la industrialización de la ciudad”.

Por eso Escribano M&E podrá contar la “absoluta y total disposición” del Ayuntamiento “para colaborar en todos los aspectos”, ya sea “en la instalación de la empresa, en la captación de talento, en la agilización de trámites”, así como “en todo el entorno fiscal, para que sea amable, y en definitiva”, el Consistorio va a “ayudar a que esa implantación en la ciudad de Córdoba sea ambiciosa, sea rápida y sea beneficiosa para todas las partes”.