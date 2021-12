Córdoba da la bienvenida a la Navidad más esperada al ritmo de Ariana Grande

Tan solo han pasado tres días de diciembre, pero la Navidad ya se ha instalado oficialmente en Córdoba. Este viernes, el alumbrado especial de estas fechas en la calle Cruz Conde se ha encendido por primera vez desde 2019 y lo ha hecho con 800.000 puntos de luz que iluminan el túnel de 378 metros instalad, unos 150 metros más largo que la vez anterior.

Niños, adultos y mayores, no han querido perderse los primeros movimientos de luz y las primera notas de Last Christmas de Ariana Grande y Jingle Bell Rock, canciones que han sonado a lo largo de toda la calle. Tras la cuenta atrás, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pulsado el botón que encendía el alumbrado, rodeado de cinco niños que se han subido también al escenario instalado para la ocasión.

Un banda de tambores y cornetas, seguida de un grupo de Mary Popins que han acompañado con sus bailes los villancicos que tocaban, han paseado por las calles de Córdoba hasta llegar a Cruz Conde en su esquina con la Plaza de Las Tendillas. Los curiosos no han podido dejar la oportunidad de fotografiarles y bailar con ellas.

Después de un año sin la magia de las luces de Navidad, a los más pequeños, y no tan pequeños, se les ha notado la ilusión detrás de la mascarilla, un imprescindible en esta época y que más que nunca se ha visto esta tarde en las calles de la ciudad. A pesar de la ilusión, precisamente el alcalde no ha querido dejar de recordar la importancia del uso de la mascarilla para evitar así un mayor aumento de los contagios. Por ello, ha querido dar ejemplo sin quitársela tampoco, a diferencia de otras ocasiones ante los medios.

"A la altura de Málaga o Vigo"

Bellido ha llamado a los cordobeses a que disfruten del espectáculo y las luces que se encontrarán en las calles de la ciudad y "a dar la bienvenida a las miles de familias" que se esperan que vengan a visitar Córdoba. Este año, según ha indicado, la ciudad está "a la altura de los mejores de toda España, como Málaga o Vigo".

A la cuenta atrás que ha comenzado la delegada de Promoción de la Ciudad, Marián Aguilar, los cordobeses han esperado expectantes y han sacado sus móviles para inmortalizar el encendido navideño de un año tan especial. Antes de empezar el hilo musical que acompañará este espectáculo, lo primero que se ha escuchado han sido los aplausos de las miles de personas que se han reunido bajo el túnel.

Las primeras notas de Last Christmas de Ariadna Grande han empezado a sonar y, con ellas, los primeros movimientos de baile que los espectadores no han podido reprimir. Unos aplausos y, de nuevo, Jingle Bell Rock ha hecho bailar a los presentes, que han mostrado las ganas de vivir una Navidad que se asemeja más a las anteriores a la pandemia.

"Otra, otra", se ha escuchado al finalizar esta canción. Pero, en este primer pase, tan solo han sido estas dos las canciones escuchadas. Sin embargo, el resto de días, los cordobeses podrán disfrutar de otras canciones como All I want for Christmas de Maríah Carey o Mi mejor regalo de India Martínez; en los diferentes pases que se celebrarán a las 18:30, 19:30 y 20:30. Además, este año, el alumbrado contará con dos pases con sonido moderado para que también puedan disfrutarlo las personas con problemas auditivos.

Tras la inauguración, se ha escuchado lo "precioso" que les ha parecido a alguno de los presentes. Ante la aglomeración de personas no ha faltado la presencia policial que ha controlado el movimiento de los cordobeses que, tras finalizar el espectáculo, se han dispersado por el centro de la ciudad. Algunos han aprovechado para hacer sus primeras compras navideñas, otros, para ver el resto de alumbrado: "Vamos a dar una vuelta ver qué han puesto este año", se escuchaba.

Luz y sonido, pero sobre todo, ilusión, felicidad, y ganas, es lo que se ha podido encontrar esta tarde en el centro de Córdoba. La Navidad de 2021 ha sido la más esperada, sin duda, por todos, y por ello, ha tenido una bienvenida a la altura.