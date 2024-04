Córdoba capital tiene 1.400 parados menos que hace un año

Córdoba capital ha cerrado el mes de marzo con 1.400 desempleados menos que hace justo un año. En concreto, en la ciudad hay un total de 30.392 personas en demanda de un puesto de trabajo. Son, a su vez, 289 menos que en el mes de febrero.

El buen comportamiento del mercado laboral en la ciudad se debe especialmente al sector servicios y al efecto de la Semana Santa, que ha elevado la contratación en el sector hostelero. No obstante, aún no se ha recuperado el bajo nivel de desempleo que se alcanzó en diciembre, cuando se tocó un mínimo desconocido desde la crisis de 2008, con poco más de 30.000 parados.

La cifra de los 30.000 desempleados es una especie de barrera psicológica en la ciudad. Antes de la crisis de 2008, Córdoba nunca superó los 30.000 parados. En septiembre de aquel año fue cuando se disparó el paro en la ciudad y se fue incluso por encima de los 31.000, cuando jamás había estado más alto de los 29.600 de agosto de ese año. Antes, el desempleo en la capital siempre osciló entre los 25.000 y los 28.000 parados.

Poco a poco se ha ido recuperando esta cifra. El paro en Córdoba capital tocó techo a principios de 2013, cuando el desempleo afectó a prácticamente 50.000 personas en la ciudad. En la provincia se iba por encima de las 100.000, con unos datos que alcanzaron récords en lo peor de la crisis económica.

Los sindicatos piden no depender de campañas

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha señalado tras conocer los datos del paro del mes de marzo de la provincia, que arrojan una bajada del desempleo en 497 personas y 60.933 personas en situación de desempleo, que “pese al gran impulso que supone el sector de servicios para bajar las cifras del paro, podemos ver que las cifras del paro fluctuan en base a muchos condicionantes: a las campañas o épocas festivas que afectan por ejemplo a la agricultura o al sector del servicios, que depende de las épocas de más afluencia turística y de las condiciones meteorológicas, lo que supone una gran inestabilidad”.

En este sentido, la responsable sindical insiste en que “tenemos que alejarnos de esa dependencia de las campañas, dar un giro para que la provincia sea más productiva y hacer crecer a Córdoba, que tiene capacidad para ello. Debemos dejar de anclarnos a lo que hay porque eso no nos va a ayudar a crecer y nos va a mantener en unas cifras de desempleo que no nos permiten generar riqueza”.

Además, la secretaria de Empleo de CCOO hizo hincapié en que “no hay cambios para los colectivos que más difícil tienen el acceso al empleo, especialmente, para la juventud, que no deja de plantearse huir de Córdoba en busca de mejores condiciones laborales, o las mujeres, a las que no se les da cabida en el mercado laboral”. De hecho, un mes más, las mujeres suponen casi el 62% de las personas en búsqueda de empleo y son las principales perjudicadas por la temporalidad en el empleo. Tan es así, que la cifra de hombres desempleados no ha variado en marzo, pero sí la de mujeres, que se ha reducido en 496 personas, es decir, el mismo número de personas que han salido de las listas del paro gracias a la mayor contratación en el sector servicios.

Algo coyuntural

CSIF teme que la bajada del paro registrada en marzo sea coyuntural dado que gran parte de ese descenso es fruto de la campaña turística y hostelera de la Semana Santa. Las estadísticas hechas públicas hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan una disminución del desempleo en marzo en la provincia de 497 personas respecto a febrero (-0,8%), dejando la cifra total de desocupados en 60.933.

La presidenta de CSIF en Córdoba, María Dolores Navajas, indica que “siempre es una buena noticia haya que menos desempleo en nuestro territorio, pero estos datos hay que ponerlos en contexto, ya que fue el sector servicios el que tiró de esa bajada de los demandantes de empleo al coincidir la última semana de marzo con las contrataciones ligadas a la Semana Santa en el ámbito hotelero y hostelero”. “Es de esperar que en los siguientes meses de la primavera continúe el descenso del paro en Córdoba gracias a los eventos del Mayo Festivo, pero son puestos de trabajo que suelen ser coyunturales, puesto que en verano no suelen tener continuidad”, resalta la dirigente sindical.

La máxima responsable de CSIF en Córdoba lamenta que “nuestro mercado laboral sigue caracterizándose por la temporalidad, como demuestra el hecho de que más del 61% de los contratos que se firmaron en marzo tenían una duración finita en el tiempo, algo que afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes”. Navajas señala que “no nos queda más remedio que incidir en la necesidad de fomentar la industria y la innovación como motores de creación de un empleo más estable y con mejores condiciones laborales a fin de que la bajada del desempleo tenga continuidad en el tiempo y no dependa del periodo del año en el que nos encontremos”.

La representante sindical también llama la atención al hecho de que la disminución del desempleo en Córdoba no ha venido acompañada en esta ocasión de un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. “Esto nos hace pensar que muchas de las personas que se dan de baja en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo se van a otras provincias con mejores perspectivas laborales”, concluye Navajas.