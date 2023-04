El barrio de Santuario cumple 50 años

El barrio de Santuario de Córdoba cumple 50 años. Perteneciente al distrito Sureste, situado en la parte oriental de la ciudad de Córdoba, entre La Fuensanta y Cañero, este barrio, incluido San José Obrero, comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XX, aunque fue inaugurado oficialmente el 2 de abril de 1973.

Fue una obra que se inició en 1968 y que llevó a cabo la Constructora Benéfica de Viviendas de la Caja de Ahorros de Córdoba, contando con la ayuda económica del Instituto Nacional de la vivienda, como se puede leer en la placa conmemorativa que colgaron los vecinos.

Unos vecinos que este jueves comienzan a celebrar el 50 aniversario de Santuario con un acto en el Centro Cívico de la Fuensanta, donde se proyectará un vídeo sobre la vida vecinal en Santuario. Además, también habrá interpretación musical, notas literarias y exposición de una parte de las vecinas y vecinos del barrio. Se trata de un acto al que asistirá el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y que se celebra a las 19:30.

Durante este jornada, además, diferentes bloques del barrio estarán engalanados con macetas y plantas como una forma de implicación de nuestro barrio con las actividades de la ciudad en el mayo cordobés.

“Vamos a realizar junto a los centros educativos de la zona varias rutas botánicas en nuestros jardines para enseñarles la riqueza existente junto a sus casas y colegios de plantas y arboles y la forma de gestión de los mismos que han estado presentes en tres congresos internacionales en Polonia, Alemania y Portugal”, señala la Asociación Vecinal Santuario.

Además, los vecinos van a levantar un monumento que se instalará frente a la sede de la asociación y que inaugurarán en la semana cultural, y realizarán una actividad deportiva que desarrollán en las instalaciones de calistenia que tenemos en la avenida de la Fuensanta.

