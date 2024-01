El Ayuntamiento presenta alegaciones al Gobierno para no perder la subvención de 11,4 millones de vehículos eficientes

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha firmado un escrito de alegaciones dirigido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que el Ayuntamiento no pierda la subvención de 11,4 millones de euros que fue inicialmente concedida para la adquisición de vehículos no contaminantes y eficientes, propulsados por hidrógeno. El Consistorio asegura que la ayuda adjudicada no se puede ejecutar según las bases, ya que incumpliría las mismas, y que la propuesta se ha modificado siguiendo las instrucciones del propio Ministerio. A pesar de ello, la propuesta ha sido denegada.

En mayo de 2022, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado con fondos europeos, los famosos Next Generation, concedieron una ayuda de 11,45 millones de euros para un proyecto de 15,2 millones de euros. Con ese dinero se iban a adquirir vehículos propulsados por hidrógeno tanto para Aucorsa como para Sadeco, se iba a mejorar el sistema de información al pasajero de Aucorsa y se iba a monitorizar la huella de carbono de la flota municipal.

No obstante, el Ayuntamiento advirtió que la concesión de la subvención “adolece de un defecto que hace que sea de imposible cumplimiento”. Según las bases, el ministerio “no tuvo en cuenta los límites unitarios por tipología de vehículo”. El Consistorio asegura que el importe de la subvención concedida es “sensiblemente mayor al que debió concederse” por el número de vehículos que se iban a adquirir y que, por tanto, no se ajustaba a las bases.

A partir de entonces se inician varias reuniones con el Ministerio y un equipo municipal se traslada a Madrid a negociar. El Gobierno, según el escrito del Ayuntamiento, planteó que se modificara la solicitud de subvención atendiendo a “los incrementos de precios por la guerra de Ucrania”, algo que se estaba admitiendo. Pero la nueva ayuda “no podía ser inferior al 50%” de la anterior. El Ayuntamiento rehizo la propuesta, diseñó un nuevo presupuesto y se lo envió al Gobierno. El Ejecutivo contestó que la propuesta debía señalar que había “causas sobrevenidas”.

El Ayuntamiento vuelve a contestar con una nueva modificación, ya con un presupuesto inferior para “poder alcanzar la exigencia” del Gobierno. Tras varios requerimientos que se contestan, el Consistorio inicia el proceso para la adquisición de los vehículos. En el caso de Sadeco ha llegado hasta a adjudicar la compra. Pero finalmente, el Gobierno contesta rechazando la propuesta de modificación y dejando fuera al Ayuntamiento de la convocatoria.

En periodo de alegaciones, el alcalde escribe al Ministerio y asegura que está situando al Ayuntamiento “en una situación de inseguridad jurídica y patrimonial”, y a reclamar que se atienda la propuesta del Consistorio, ya que en todo momento se han seguido las indicaciones dictadas por los técnicos gubernamentales. De momento no hay resolución definitiva y se está a la espera de la resolución de esta alegación.