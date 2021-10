El Ayuntamiento pospone la apertura de la biblioteca de La Normal por falta de medidas de salud laboral

El Ayuntamiento de Córdoba ha cancelado, in extremis, la inauguración de la biblioteca de La Normal que estaba previsto que se llevara a cabo en la tarde de este jueves. Dos horas antes del acto de apertura organizado para las 17:00, el Consistorio anulaba la inauguración al conocer un informe de Salud Laboral que detectaba la falta de algunas medidas en este ámbito en las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento han confirmado a este periódico los motivos de la cancelación de la apertura de la biblioteca, basándose en un informe del comité de Salud Laboral municipal del que habrían tenido conocimiento a mediodía de este jueves. De hecho, sobre las 15:00, el alcalde, José María Bellido, suspendía su comparecencia ante la prensa en la inauguración prevista.

Fuentes municipales aseguran que las medidas de salud laboral que faltan en las instalaciones de la biblioteca de La Normal "son fáciles de poner en marcha", tales como señalizaciones de escaleras o barandillas, han puesto como ejemplo. Por ello, calculan que "en una o dos semanas, se podrá inaugurar, ya con todas las garantías".

La cancelación de la inauguración de la biblioteca ha llegado después de que los vecinos, convocados por el Consejo de Distrito Sur, acudieran a la hora prevista a La Normal, donde por parte de responsables municipales y del propio Consejo de Distrito, se le ha informado de lo ocurrido a última hora.

Este nuevo revés llega después de que los representantes vecinales en el Consejo de Distrito denunciaran que el Ayuntamiento no les había informado de la inauguración de la biblioteca de La Normal, una demanda que los vecinos vienen haciendo desde hace tiempo. Aseguraban que se enteraron por la prensa y por un mensaje en redes sociales de la Red Municipal de Bibliotecas, del acto previsto para este jueves, que finalmente no ha tenido lugar.

La biblioteca de La Normal, cuando se inaugure, pondrá en uso un espacio de más de 500 metros cuadrados para la lectura y actividades culturales, dentro de un edificio que cuenta con nueve plantas y un total de 6.400 metros cuadrados, cuyo uso vienen demandando los vecinos del distrito Sur desde hace años.

Se trata de un edificio en el que las obras de adaptación arrancaron en enero de 2014, debían estar acabadas en abril de 2015 y se recepcionaron finalmente en parte en noviembre de 2019. El proyecto de rehabilitación del edificio de La Normal de Magisterio contó con un presupuesto total cercano a los seis millones de euros y estaba previsto su uso para proyectos vinculados al desarrollo económico, social, cultural y de las nuevas tecnologías.

De hecho, el edificio albergó en diciembre de 2020 unas jornadas de innovación tecnológica para sentar las bases del futuro Polo Digital de Córdoba que se quiere instalar en La Normal. Y, asimismo, desde la Delegación de Transformación Digital, se ha llevado a cabo formación y asesoramiento en trámites digitales de los vecinos con el Ayuntamiento y otras administraciones, además de otorgar las Claves permanentes para que los ciudadanos operen de manera on line con las instituciones.

