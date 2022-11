El Ayuntamiento despliega una lona por el 25N y un programa de actividades contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Córdoba ha desplegado, un año más, la lona que en su fachada conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, asimismo, ha organizado distintas acciones contra las violencias machistas a lo largo de este mes.

La primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha presentado estos actos que se llevan a cabo de la mano de colectivos y entidades de la ciudad que trabajan contra la violencia de género. “Nos sumamos a ese grito de igualdad. Hemos recorrido un largo camino pero nos queda mucho por andar”, ha valorado.

Por ello, desde la Delegación de Igualdad quieren “lanzar un mensaje de repulsa contra la violencia de género, un mensaje que busca la concienciación de la ciudadania cordobesa y su implicación para conseguir una Córdoba en igualdad y libre de violencias machistas”.

“No vamos a dar ni un paso atrás, no lo vamos a dar por todas las mujeres que ya no están y por todas las que sufren algún tipo de acoso y violencia. Esta es una lucha de todos, de hombres y mujeres si queremos acabar con la violencia de género”, ha reclamado.

El Ayuntamiento ha desplegado la lona con motivo del 25N en la fachada del edificio de Capitulares y colabora con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en la organización de la marcha en bicicleta y la manifestación del 25N. Además, realiza junto al Colegio de Abogados de Córdoba un acto de lectura de testimonios de mujeres víctimas de violencia de género y un cuentacuentos infantil.

Además, el Ayuntamiento organiza distintas actividades en los barrios que incluyen talleres de arterapia en distrito Norte y Noroeste, ponencias, charlas y dinámicas artísticas en el ciclo 'Cierra la puerta al ramito de violetas' en el distrito Centro, un ciclo de cine y una acción de pintar bancos rojos en Poniente Sur, además de un encuentro de mujeres y actividades educativas como 'Más vale educar que curar', en el distrito Sur y Sureste.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!