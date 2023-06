El Ayuntamiento contrata a Endesa una 'tarifa plana' de la luz de 14 millones de euros

14.134.185,67 euros, IVA incluido. Esa es la cantidad exacta que le pagará el Ayuntamiento de Córdoba a Endesa por todo su consumo eléctrico durante un año completo. El Consistorio ha contratado finalmente con la compañía eléctrica una especie de tarifa plana por el consumo de todas sus dependencias (empresas públicas, edificios, organismos autónomos, alumbrado...).

A finales del año pasado, el Ayuntamiento se llevó un gran susto económico. El incremento del precio de la electricidad vinculado a la guerra de Ucrania causó estragos en las arcas públicas. Especialmente complicada fue la situación en Emacsa, que tenía un contrato en vigor con Aura Energía por el que se le disparaba el coste de la electricidad. En muchos organismos el incremento del precio de la electricidad amenazaba con desequilibrar las cuentas públicas, y que los gastos fueran superiores a los ingresos.

Por eso, y con urgencia, el Ayuntamiento inició un proceso de contratación para buscar una especie de tarifa plana. Así, sacó a concurso un gran contrato para buscar a una suministradora eléctrica que planteara un precio fijo al Consistorio, consumiese lo que consumiese, durante un año. En principio, el objetivo era que el contrato estuviese listo para la primavera, pero no ha llegado hasta verano. De hecho, aún no ha entrado en vigor. El Ayuntamiento acaba de requerirle documentación a Endesa para su firma definitiva.

Endesa ha sido la única empresa que se ha presentado a esta licitación. Su oferta ha sido sensiblemente inferior a las previsiones del Ayuntamiento. El ahorro municipal con respecto a sus propias previsiones es de unos 300.000 euros.

El contrato de suministros ha salido a contratación por un año pero está la opción de poder prorrogarlo otras cuatro anualidades más. En total, el Ayuntamiento calcula que se gastará en electricidad al año unos 14 millones de euros. Se trata, en esencia, del contrato más elevado de todo el Consistorio, y que llega en un momento en el que los precios de la electricidad ya no son tan altos como los del pasado otoño.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!