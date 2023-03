El Ayuntamiento busca una empresa que repare el terrizo de El Arenal antes de la Feria

Este miércoles arranca el mes de marzo y la ciudad de Córdoba se prepara para vivir dos meses intensos. Tras el Carnaval y la Cuaresma llegará la Semana Santa, para continuar con el Mayo Festivo (que empieza en abril) y concluir con la Feria. A estas alturas, el Departamento de Promoción de la Ciudad (antiguo Festejos) trabaja para llegar a tiempo a la gran cita de la ciudad con su diversión.

Uno de los principales objetivos es que el recinto ferial de El Arenal esté en buenas condiciones. Su uso intensivo durante el año, como aparcamiento del estadio, el lugar en el que se instala un mercadillo, merendero e incluso un lugar de celebración de fiestas, ha dañado el pavimento. Las lluvias de diciembre, y sus escorrentías, también lo han deteriorado. Por eso, y a la mayor urgencia, el Ayuntamiento busca una empresa que pueda reparar todo el pavimento terrizo.

Según la información disponible, “la falta de personal municipal, así como la acumulación de tareas que se viene produciendo en la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública de la Delegación de Infraestructuras, obligan a tener que adjudicar dichos trabajos de reparación del pavimento terrizo a empresa externa especializada en este tipo de trabajos”, consta en el pliego urgente de contratación que el Ayuntamiento acaba de publicar.

Así, se busca a una empresa que antes del 20 de marzo disponga de una motoniveladora que pueda trabajar durante todas las mañanas del mes de marzo en la reparación del pavimento dañado de El Arenal. Hasta ahora, de los trabajos se encargaba el personal de Infraestructuras del Ayuntamiento, pero por la situación que vive la Delegación ha habido que buscar fuera. El contrato tiene un presupuesto de 11.700 euros.

