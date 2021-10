Autacor niega el cobro irregular de suplementos a clientes del taxi

El presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis de Córdoba (Autacor), Miguel Ruano, ha negado este jueves que se produzca, como ha denunciado públicamente la organización de consumidores Facua Córdoba, el cobro irregular de suplementos a clientes por una parte del sector del taxi en la ciudad.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Ruano ha desmentido que "en el sector del taxi de Córdoba se haya cometido ninguna irregularidad en materia tarifaria, en todos sus términos, en absoluto", especificando que "no está cometiendo ninguna irregularidad en la aplicación de ningún suplemento en las tarifas vigentes en Córdoba, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2019 y aprobadas por la Dirección General de Relaciones Financieras de la Junta Andalucía en 2020", año en el que fueron "publicadas en el BOJA".

De hecho, según ha asegurado, "aquí lo que se produce es un análisis y una interpretación torticera por parte de Facua sobre esas tarifas, que llevan vigentes en Córdoba 19 meses", y ahora dicha organización de consumidores hace una "interpretación malintencionada" y "sin ningún sentido" del texto sobre las tarifas del taxi en Córdoba que publicó "el BOJA el 20 de marzo de 2020" y en el que "puede haber una errata en el titular de un apartado".

Según ha declarado el presidente de Facua en Córdoba, Francisco Martínez Claus, su organización se centra en lo que aparece publicado en el BOJA. "La interpretación es algo que se hace en los teatros", señaló en declaraciones a este periódico.

En cualquier caso, según ha subrayado Ruano, "de la lectura de toda la documentación" al respecto y que "seguro ya está analizando" el Ayuntamiento, "lo que se deduce es que hay un encabezamiento erróneo, pues donde dice 'horarios de suplementos' debería decir 'horario de aplicación del suplemento' sobre la tarifa 2 en ciertos días del año", y no, como entiende Facua, que el cobro de suplementos por salida de la estación, por maletas de mayor tamaño o por traslados al aeropuerto, entre otros, solo se pueden aplicar sábados, domingos y festivos de 2,00 a 6,00 horas, y los días 24 y 31 de diciembre, de 21,00 a 8,00 horas del día siguiente, lo cual "es muy rebuscado" y "sin sentido".

Por eso, desde Autacor están "en contacto con el Ayuntamiento, para todo lo que se tenga que aclarar", teniendo en cuenta "que quien aprueba las tarifas es el Ayuntamiento de Córdoba y que quien las ratifica es la Junta de Andalucía, y se analizará si esa errata del texto se tiene que corregir o no".

"Será el Ayuntamiento quien lo decida --ha concluido-, y por otra parte, en Autacor analizaremos con los servicios jurídicos si este daño que esta tergiversación de lo que dice el texto, si esa manipulación de lo que dice, pudiera ser motivo de una denuncia" contra Facua.

