Aucorsa modifica el recorrido de varias líneas por las obras en la avenida de Trassierra

La empresa municipal de transporte de Córdoba, Aucorsa, ha informado de la modificación del recorrido de varias líneas de bus urbano con motivo de las obras de la segunda fase de remodelación de la avenida de Trassierra.

Las obras comenzarán este martes 10 de enero y, a partir de entonces y hasta la finalización de las mismas, los autobuses de Aucorsa que pasan por esta vía se verán afectados por el corte de tráfico previsto.

Según la información difundida por Aucorsa en sus redes sociales, las obras afectarán a las líneas 5, 9 y T del bus que une la ciudad con la barriada de Santa María de Trassierra.

Así, la línea 9 continuará desde la calle Colombia por la calle Tenor Pedro Lavirgen, Músico Cristóbal de Morales, calle María Zambrano a Glorieta Amadora, donde retomará su recorrido habitual.

Por su parte, las líneas 5 y T desde Glorieta de las Tres Culturas continuarán por Vía Augusta, Huerta de Recuero, calle Escritor Mercado Solís, avenida Arroyo del Moro a Glorieta Amadora, donde retomarán su recorrido habitual.

Aucorsa informa que, en su recorrido en sentido hacia el centro, todas las líneas circularán con normalidad.

La parada alternativa más próxima para la línea 9 de Músico Tomás de Victoria será la de avenida Tenor Pedro Lavirgen de la línea 13.

En el caso de la parada Trassierra 1ª para la línea 9 las más próximas serán las de avenida Tenor Pedro Lavirgen o Músico Cristóbal de Morales, y para las líneas 5 y T será la parada de Renfe-Estación de Autobuses de las líneas 3 y 4.

Para la parada Trassierra 2ª y 3ª, para la línea 9 la más próxima será la situada en la calle María Zambrano y para las líneas 5 y T la parada situada en Arroyo del Moro de la línea 3.

