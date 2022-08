El alcalde dice que no ha hablado con Dorado pero reconoce que la situación es “insostenible”

Ha tardado más de 24 horas, pero este martes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido al amago de renuncia del concejal de Ciudadanos David Dorado. Ha sido en una rueda de prensa en la que ha aceptado las preguntas de los periodistas, si bien se ha remitido a las declaraciones y a la postura fijada una hora antes por el portavoz del Grupo Municipal del PP, Miguel Ángel Torrico.

Poco más ha añadido el alcalde sobre lo que ha ocurrido este lunes, cuando David Dorado dijo que se iba a la oposición con un vídeo de diez minutos en el que pedía la dimisión del regidor. Bellido ha asegurado que no ha hablado con Dorado en las últimas 24 horas, aunque sí lo ha hecho “con Isabel Albás y algún otro miembro de Ciudadanos”.

Lo ha hecho para decirles que “la situación es insostenible y no puede seguir así”, y para anunciar que convocará la comisión de seguimiento del Pacto de Gobierno de PP y Cs. “Eso le hemos transmitido y vamos a tratar de ordenarlo, si puede ser mañana mismo. No puede seguir así ni un día más”, ha afirmado el alcalde, que ha matizado también que desconoce “si hay forma de poder reconducirlo”, y que no puede saber “ cómo acaba todo esto”.

Sobre cómo se ha sentido, ha dicho “de mis sentimientos prefiero no hablar”, aunque ha defendido que, en todo momento, se ha tratado la situación del concejal David Dorado “con mucha humanidad y con mucha responsabilidad”.

“Llegado este punto la situación es insostenible”, ha repetido el alcalde, que ha aclarado que no va a “hacer ni decir nada porque no voy a ganar nada”.

También ha señalado que todo lo ocurrido “hay que centrarlo en la persona que lo hace y no en el ayuntamiento”. “Que cada uno responda por la imagen que da”, ha concluido.