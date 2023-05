Doce debutantes en la nueva Corporación del Ayuntamiento de Córdoba

Doce concejales debutarán en el Salón de Plenos donde se sentarán los 29 representantes de Córdoba elegidos en las elecciones municipales del 28 de mayo. Serán doce caras nuevas en el Ayuntamiento, distribuidas entre los cuatro partidos políticos que han logrado representación: PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox.

El que más número de caras nuevas para la nueva Corporación presenta será el Partido Popular, que tendrá cinco ediles sin experiencia previa en su grupo de 15, que gobernará con mayoría absoluta el Ayuntamiento. Las cinco incorporaciones que debutarán al tomar posesión en la nueva Corporación son:

Jesús Coca: nacido el 14 de octubre de 1981 en Córdoba. Es profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Pablo de Olavide y del Instituto Superior de Derecho y Economía. Trabaja en el despacho Montero Aramburu Abogados. Y es presidente de la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (Asfaco) y consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol (CCF).

Daniel García-Ibarrola: nacido el 19 de abril de 1969 en Ciudad Real. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, ademá de tener un Máster en Marketing y Gestión Comercial por ESIC y un Curso Superior en Habilidades Gerenciales. Es directivo de El Corte Inglés desde el año 1995 hasta la actualidad, como responsable de Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Córdoba.

Miguel Ruiz Madruga: nacido el 10 de octubre de 1970 en Madrid, ha sido alcalde de Encinarejo desde 2011. Es técnico en emergencias sanitarias, experto en atención a múltiples víctimas y catástrofes y técnico de Emergencias del 061 desde 1992 a 2011. Trabajó como experto del Ministerio de Educación y Ciencia para el desarrollo del sistema nacional de cualificaciones profesionales de 2002 a 2008. Y ha sido coordinador ejecutivo de distritos del PP de Córdoba.

Narcisa Ruiz: nacida el 9 de diciembre de 1985 en Villafranca de Córdoba. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla con Máster en Dirección de Comunicación y Protocolo Empresarial e Institucional. Profesora de Formación Profesional (Conseiería de Educación de la Junta de Andalucía). Tiene formación en Danza Española por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla.

Julián Urbano: nacido en Doña Mencía el 27 de agosto de 1972. Casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho, abogado de profesión desde el año 1999 con despacho propio, especialidad en Derecho de Familia. Es también administrador de Urbano de Sotomayor C.B. dedicada a la agricultura, a la recolección de aceituna y vino. Y es fundador de la Federación Andaluza de Kick Boxing y asesor de la Federación Española de Kick Boxing.

Por su parte, el grupo municipal del PSOE contará con tres concejales nuevos de los siete que conformarán su equipo en Capitulares. Se trata de:

Ángel Ortiz: 40 años, nacido en Blanes (Girona), soltero, licenciado en Derecho y máster en Culturas de Paz, Resolución de Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Es técnico de Comunicación y Relaciones Institucionales en Fepamic y fue asesor de Presidencia en la X Legislatura del Parlamento de Andalucía. Además, es presidente del Club Trotacalles.

Ana López: 57 años, nacida en Bélmez (Córdoba), es licenciada en Ciencias Biológicas y máster en Medio Ambiente por la Universidad de Córdoba. Además es experta universitaria en gestión de espacios protegidos por la UCO y es funcionaria de carrera de la Diputación de Córdoba, con 25 años de experiencia. Desde 2009 es jefa del departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba y vocal de la Ejecutiva socialista de Poniente Sur.

José Molina: nacido en 1986, es Ingeniero Técnico en Informática de Gestión Universidad de Córdoba, con Máster Universitario en Ingeniería Informática Universidad de Córdoba y Graduado en Ingeniería Informática mención en Ingeniería del Software. Es policía local en Córdoba y anteriormente fue jefe de la Policía Local en Santaella. Es delegado Federativo de Balonmano para la provincia de Córdoba, árbitro de balonmano y profesor universitario colaborador.

La coalición de izquierda Hacemos Córdoba también incorporará caras nuevas al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba, con tres de sus cuatro ediles como concejales por primera vez.

Carmen García: nacida en Almodóvar, vive en Córdoba desde la niñez. Realizó estudios de Matemáticas, Biología y Magisterio, ejerciendo más de 30 años como maestra, ahora ya jubilada. Participó en los Movimientos de Renovación Pedagógica y en el sindicato Ustea. Desde hace 20 años es socia activa de Córdoba Laica y ha participado en el movimiento feminista desde los años 80. Ha militado políticamente en IU, en el Frente Cívico y en Podemos desde su inicio en 2014.

Irene Ruiz: es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, con formación postgrado en Escuela Prácticas Jurídicas para el ejercicio de abogacía; Máster en Mediación, Grado Superior en Educación en Centro de Menores; Máster Profesional en coaching social y laboral. Su desarrollo profesional ha estado en el ámbito del Derecho al Consumo, en banca y en el ejercicio por cuenta propia de la abogacía, ejerciendo también como abogada en el turno de oficio. Es militante de IU y del PCA, casada y madre de un hijo.

Iván Fernández: nacido en Córdoba en 1997, es graduado en Historia y experto en Archivística por la Universidad de Córdoba. En la actualidad estudia el Máster en Formación del Profesorado, compaginándolo con diferentes trabajos temporales. Milita en Podemos Córdoba desde sus inicios.

Y, finalmente, por el grupo municipal de Vox entrará una cara nueva en su grupo de tres ediles, la de su candidata en las elecciones:

Yolanda Almagro. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Es secretaria en el Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Córdoba. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en el sector bancario y ha sido directora de oficina en una sucursal bancaria.

Así, desde el próximo 17 de junio, cuando tome posesión la nueva Corporación municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, todos ellos recogerán su acta de concejal y se estrenarán en este cargo público.

