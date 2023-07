Alegría en Sumar por “parar la ola reaccionaria”

Euforia en la sede de Sumar en Córdoba por haber parado “la ola reaccionaria”. En la calle Ambrosio de Morales, en la histórica sede del PCE de Córdoba, el secretario general de este partido, Enrique Santiago, era el candidato de Sumar por la provincia de Córdoba. Santiago mostró su satisfacción por haber alcanzado “los objetivos que nos habíamos marcado en Córdoba”: obtener diputado en la provincia.

Además, se mostró satisfecho porque “hemos incrementado el número de votos respecto a las últimas elecciones”, las municipales del pasado mes de mayo. “Y eso demuestra que nuestras propuestas, las propuestas de Sumar, cada vez van abriéndose paso y acreditan que son propuestas sensatas, capaces de solucionar los problemas de la gente”, expresó. “Son propuestas que son una garantía de derechos para las mujeres, para los jóvenes, para los trabajadores, las trabajadoras, para la gente mayor. Son una garantía para defender lo público, lo que nos protege a todos y a todas para defender la sanidad pública, para defender la educación pública”, dijo un Santiago que repetirá como diputado en el Congreso.

“En España hemos conseguido parar la ola reaccionaria”, arengó con euforia. “En España va a haber un gobierno democrático, progresista, un gobierno de izquierdas que va a seguir trabajando por la por las mayorías y va a seguir trabajando por mejorar problemas de todo el mundo”, aventuró. “La representación de Sumar por la provincia de Córdoba va a contribuir a sacar adelante ese gobierno”, dijo.

No obstante, Santiago rebajó con un “pase lo que pase” para asegurar que “vamos a trabajar constantemente por mejorar la situación provincia y por solucionar los muchos problemas de los cordobeses, para que no tenga que haber ni un solo joven de esta provincia que tenga que emigrar obligado por las circunstancias por no encontrar perspectivas de futuro en una provincia con inmensas con inmensas potencialidades”.