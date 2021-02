MAC Powder Kiss

Justo ahora, y para la deseada primavera de 2021, las fórmulas mate se reinventan en la galaxia de MAC Cosmetics. En consecuencia, la línea Powder Kiss lanza nuevos tonos de sus labiales -en barra y líquidos- y sombras de ojos. Bienvenido sea el maquillaje de tacto aterciopelado, altamente pigmentado, modulable, duradero, ligero e hidratante.

La innovadora colección no solo permite maquillar labios y ojos en armonía, puesto que un mismo color como el rojo de ‘Werk, Werk, Werk’ existe en labial y en sombra para los párpados, sino también en tonos complementarios. De hecho, Powder Kiss posee un abanico cromático que abarca desde la naturalidad de los nudes, rosas y marrones suaves, a la rotundidad de los naranjas, coral, rojos, fucsias, vino, arándano, azul, púrpura o chocolate negro.

Por fortuna, mate ya es igual a labios ligeros y a sedosos párpados. Entre mis favoritos de las fórmulas Powder Kiss está Liquid Lipcolour, que consiste en un labial mate líquido, ligero y aterciopelado con 10 horas de hidratación y una textura cremosa, similar a una mousse, que aporta la cobertura necesaria de una sola pasada dejando un efecto difuminado de alto impacto.

Alguno de los 25 tonos en labiales y 19 en sombras, también en carga para las pro palette, se merecen un lugar destacado en los básicos de maquillaje.

El canal de MAC Cosmetics USA en youtube es un aperitivo perfecto para empezar a conocer tonos como ‘Mac Mash’, ‘Devoted to Chili’, ‘Date Maker’, ‘Haute Pants’, ‘Sorry not Sorry’, ‘Make Love to the Camera’ o ‘Model Off Duty’.

Los espacios de MAC Cosmetics en El Corte Inglés, las tiendas físicas de la marca y en maccosmetics.es (https://www.maccosmetics.es/new-powder-kiss?utm_source=business&utm_medium=email&utm_campaign=ES_MAC_virtualtryon_on_202102&utm_content=bodyblock) ya ofrecen esta propuesta de maquillaje innovador, cómodo y personalizable, y siempre fiel a su ADN inclusivo.

Usar perfilador o distintos tonos para conseguir un efecto de volumen y sombreado o blur -difuminado-, conseguirá unos labios únicos, los tuyos, para brillar con el mate.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación