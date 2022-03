¡Sí!, la línea cosmética de Drunk Elephant (elefante borracho) puede salvar tu piel y aligerar tu bolsillo; aunque el gasto, como siempre ocurre con la calidad, valga la pena. Además, es novedad en Sephora; luego toca conocerla, probarla y preguntar, incluso por el sorprendente nombre de la firma.

Cuentan en África que cuando los elefantes comen el fruto de la marula muestran síntomas de embriaguez. Por eso se llama Drunk Elephant esta marca que incluye, entre otros ingredientes de probada eficacia, el aceite de marula, muy rico (más que la naranja) en vitamina C.

La historia de Drunk Elephant, firma de culto entre especialistas e influencers, comienza con la necesidad de su fundadora, la tejana Tiffany Masterson, de encontrar productos que realmente cuidasen su piel atópica. A partir de ahí arranca la andadura de su cosmética biocompatible y libre de ingredientes (‘Los 6 Sospechosos’) enemigos de una piel equilibrada, sana y protegida de reacciones.

Como la propia Masterson contaba a la edición mexicana de Elle, los seis ingredientes que hay que evitar resultan “problemáticos para la piel”. No son aterradores ni necesariamente malos o “tóxicos”, simplemente pueden alterar el funcionamiento de ésta, provocando comportamientos cutáneos molestos (como acné, sequedad, sensibilidad y exceso de grasa). “Los Suspicious 6” son: aceites esenciales, alcoholes secantes, siliconas, pantallas químicas de protección solar, fragancias y tintes, y SLS (Laurilsulfato de sodio).

¿Cuáles son los productos estrella de la firma? Drunk Elephant C-Firma C Day Serum es uno de ellos. Entre sus virtudes está que cuando se comienza el producto hay que elaborar una mezcla de la vitamina C y el sérum, de modo que sus principios activos tienen garantizada una frescura que no es habitual en otras fórmulas.

La biocompatibilidad de Drunk Elephant significa que se comprometen a utilizar únicamente ingredientes que beneficien directamente la salud de la piel.

Drunk Elephant te cambia si no eres de leer rigurosamente las etiquetas de los productos de cosmética y de todo lo demás. Así, ingresas en el camino de asegurarte de que ninguno de los 6 ingredientes sospechosos se encuentra en en tus habituales de tratamiento o maquillaje. Porque no vas a estar evitándolos gracias a Drunk Elephant y exponiéndote a ellos por culpa de un tónico, por ejemplo, que sí incluye alguno de ellos.

Mirar con lupa qué llega a nuestro organismo y nuestra vida es siempre una garantía. ¡Gracias por la enseñanza, pequeño elefante!

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación