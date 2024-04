Todo lo que el cartel del Mayo Festivo dice de nosotros

A estas alturas sigue sorprendiendo que haya quien quiera diseñar el cartel del Mayo Festivo en Córdoba. Su autor, o autora, recibirá por lo civil o por lo criminal. Y raro será el diseño que deje indiferente o que agrade a la mayoría. En los últimos años en los que no ha habido polémica alguna lo que ha ocurrido es lo primero.

Cada mes de abril, el momento en el que se descorre el trapo que tapa el cartel se vive con especial intensidad en la ciudad. Cuando se descubre lo que se oculta hay quien tarda unas décimas de segundo en tomar partido, a favor o en contra. Y el debate se convierte en un auténtico asunto de ciudad, como si no hubiera nada más importante con lo que tirarse los tuits a la cabeza.

Pero este último cartel del Mayo Festivo dice mucho más sobre nosotros de lo que pensamos. El principal argumento por el que este año se le ha azotado a su autor, Fernando García Herrera, es que la protagonista del cartel es mexicana y que no puede representar al cliché de la mujer cordobesa. Increíble, vaya. Tremenda afrenta a la cordobesía.

Contaba Gerald Brenan que Andalucía tenía poco de homogénea y que era más bien un conglomerado de ciudades estado que se dedicaban a hacerse la guerra entre sí. Hemos evolucionado poco desde entonces y seguimos enfrascados en una forma de ver el mundo de nosotros contra ellos, o algo así, donde ese nosotros forma parte de una identidad en la que se niega a lo que llegue de fuera, algo que pervierta a lo verdaderamente auténtico. O algo así.

Solo podría ser cordobés aquel que como escribió Antonio Agredano tenga los ocho apellidos cordobeses, que no sé yo muy bien cuáles son. Como una especie de Athletic de Bilbao donde puede jugar un francés nacido en el Iparralde pero no un gaditano, el cartel de la Feria de Córdoba solo lo pueden protagonizar cordobesas que no hayan nacido más lejos de Cañero, entiendo.

El calado de este tipo de mensajes dice mucho más de nosotros como ciudad de lo que parece, donde Córdoba se ofrece como de todo menos inclusiva o tolerante, ese lugar que se ofrece al mundo como un espacio de convivencia, de respeto y de tolerancia.

Siempre he pensado que quizás mantengamos esos principios por una razón: el peso de la emigración aquí es muy inferior al del resto de España. Solo el 3,5% de los habitantes de Córdoba ha nacido fuera del país. En España, el 13% de la población ha nacido en el extranjero. La diferencia es abismal y se explica por la falta de empleo y oportunidades que no atraen precisamente a los inmigrantes.

El cartel podrá gustar más o menos, o incluso causar indiferencia. Su autor ha podido ser más o menos bocachancla en el pasado, con comentarios impropios de otros carteles. Y su arte ser mejor o peor. Pero centrar las críticas en la nacionalidad de la protagonista tiene un nombre. Y no es precisamente agradable.