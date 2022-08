Rehabilitación en patologías crónicas

Cuando pensamos en rehabilitación o fisioterapia, normalmente, pensamos en tratamientos más o menos puntuales de corta duración que tienden bien hacia la recuperación de una lesión o una intervención quirúrgica o bien para la descarga de la musculatura por sobrecarga.

Sin embargo, existen patologías crónicas que necesitan de especialistas en fisioterapia de forma continuada que tienden, entre otras causas, a evitar complicaciones mayores, deterioros agresivos de la enfermedad o que se unan patrones de comorbilidad de otras enfermedades XXXX.

En Fepamic, con más de 30 años de experiencia con pacientes neurológicos y diversas patologías que producen secuelas importantes limitantes en la vida cotidiana del paciente, somos expertos en la valoración y diagnóstico. En estos casos, el trabajo diario desde la rehabilitación es fundamental para evitar secuelas, patologías asociadas o pérdida de funcionalidad.

Hay una creencia extendida, especialmente en pacientes con daño cerebral adquirido, que tiende al convencimiento de “aquello que no se recupera durante los seis primeros meses tras el accidente, ya no tiene potencial de recuperación”. Realmente no es así. Si bien es cierto que, en los primeros meses tras el ACV es cuando el paciente presenta un potencial de recuperación más impactante, su proceso no termina ahí.

Si limitamos el proceso de recuperación tras una lesión de tipo neurológico a los primeros meses, estamos coartando la recuperación, autonomía y desempeño del paciente en un porcentaje bastante importante.

La neurorrehabilitación, a medio y a largo plazo, va a brindar al paciente la posibilidad de conocer y tomar conciencia de sus limitaciones. El trabajo conjunto permitirá poner en marcha estrategias de compensación, apoyo y adaptación que reduzcan las posibilidades de atenuar la discapacidad resultante.

Para el paciente, su familia y también para el grupo de profesionales que forma Fepamic Salud es muy gratificante como, a través de distintas terapias en las que grabamos las acciones que desarrollamos, comprobamos conjuntamente la evolución del paciente en los primeros meses, al año de la lesión o, incluso, tras dos años. Siempre hay mejora en todas las áreas de la persona tanto a nivel físico como cognitivo, social y emocional. Por eso es tan importante mantener el tratamiento a lo largo del tiempo.

En Fepamic adaptamos los objetivos en función del potencial de recuperación del paciente. Es muy importante tener claro que siempre que haya secuelas tras lesión neurológica, el tratamiento rehabilitador tiene cabida.

En patologías como la ataxia de Friederich, Parkinson, Corea, esclerosis múltiple, ELA..., que son enfermedades degenerativas, el mantenimiento de la rehabilitación desde el diagnóstico de la enfermedad es fundamental para evitar un progreso agresivo de la misma y, como consecuencia, la pérdida de participación en la vida del paciente.

Que el paciente asista a rehabilitación puede influir de manera importante en su vida diaria, desde el mantenimiento de la alimentación de forma autónoma, a poderse vestir solo, mantener la marcha durante un mayor tiempo, evitar pérdida importante de la capacidad pulmonar, etc.

Para pacientes con patologías degenerativas. la rehabilitación no debe ser una opción o complemento, sino una necesidad. Acudir a tratamiento o no marca enormemente el devenir en su salud física y mental.

Desde Fepamic Salud nuestro principal objetivo es ofrecer una mejora en su calidad de vida, todo ello dentro de sus capacidades.