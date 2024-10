La vedette, el monarca y nuestras cacas

Suena el teléfono fijo, un hombre descuelga el auricular y una voz femenina le dice: “Mi hija es muy buena ”. Es la madre de la vedette de moda en la España de la Expo de Sevilla, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, del AVE y del Sr. Aznar. El hombre, el Rey Juan Carlos I, el monarca plenipotenciario de aquella España, le contesta socarronamente “¿Me lo va a decir usted a mí?”

No, no es ningún guion de una película casposa, ni siquiera el avance del guion de Torrente 6. Es sencillamente real - y nunca mejor dicho-. Hay revelaciones que, por más que hayamos imaginado su certeza, no es hasta que las pruebas irrefutables nos pegan un bofetón de realidad en la cara, cuando, por fin, nos caemos del guindo y nos dejan con los ojos a cuadros.

Todos imaginábamos en nuestro fuero interno que era cierta la historia de pasión y poder de nuestro ínclito monarca y la vedette de las piernas infinitas. Pero no teníamos la prueba reveladora. Durante décadas pasó de ser un bulo malvado, a leyenda con cierto halo de misterio, para convertirse este viernes en una auténtica certeza en forma de audios perversos.

Otro día hablaremos de hasta donde la licitud de la revelación de unos audios que contienen conversaciones privadas entre dos personas y qué debe haber detrás de todo esto para que el señor Inda le dé al play en prime time, con esa cara de regocijo y sin temor alguno a los tribunales.

Y hablando de revelaciones, me pregunto qué haría falta para que en el debate del estado de nuestra ciudad se declarase, sin más, que Córdoba no está limpia. Porque no, no lo está. Que la ciudad y, especialmente el casco histórico - del que vivimos - está sucio y descuidado, no solo lo sigo diciendo yo - ya lo escribí hace más de un año - sino que es un clamor popular.

La Asociación Regina Magdalena, la que agrupa a los vecinos de la parte Sur de la Axarquia del Casco Histórico, presentó en julio hasta una queja formal en el Ayuntamiento. Es un tema recurrente en cualquier columna de opinión y, si hubo algo en lo que toda - repito, toda - la oposición coincidió en el debate de hace unos días, fue precisamente en esto: la suciedad de una ciudad que no puede, ni debe, permitirse semejante “vicio”.

Excrementos de animales, botellas, heces de palomas, restos de orín, papeles, latas y unas papeleras y unos contenedores manifiestamente insuficientes que están siempre rebosantes y hasta rebosados, dejando sus excesos esparcidos por unos suelos que son patrimonio de la humanidad. En fin, una ciudad muy poco escamondada, como diría mi madre.

Todos pensamos igual. De verdad. Créannos. Es el sentir mayoritario de los vecinos de cualquier barrio de Córdoba. ¡Digo yo que no tantos estaremos equivocados! Tal vez como con aquel idilio, negado por el poder y sabido por la mayoría, nos falte “hacer un Inda” … que alguien acostumbrado a la mierda recoja una buena bolsa de caca y basura de cualquier calle del Casco y la esparza por la sala de plenos en el próximo debate. En fin, una bofetada de realidad irrefutable… Si, lo veo.