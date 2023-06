Fortasec y bífidus para la diarrea legislativa. Se alquila.

De la carta a los reyes magos a la nueva corporación municipal hablaré otro día. Si tienen sugerencias, las escucho. Y es que, aunque hoy tocaba, tengo que confesar que he caído en la trampa saducea del presidente y ya no puedo parar de pensar en otra cosa. Las elecciones del bochorno… Por el calor, también.

Pedro Sánchez ha recogido -de momento- la cosecha de lo sembrado tras su insistencia en ligar con la más fea. También es verdad que la guapa le dio calabaza y ahí se lío todo. ¡Cuántos sofocones, violadores en la calle, incongruencias, leyes deformes y agravios en comparecencias públicas nos habríamos ahorrado si la soberbia novia guapa, esa que rechazó la boda, hubiera aceptado! Y ahora, “amor fin”. Lo que es la vida.

El caso es que ante estas elecciones que se nos vienen encima, a 40 grados a la sombra, tengo mi concreta carta a los reyes magos. Sensatez, sentido de la responsabilidad y, sobre todo, un legislador que deje de fumar canutos. No pido excelencia, ya saben, actitud y conocimiento. Solo pido que no sigan dándole patadas al ordenamiento jurídico en su conjunto. De la diarrea legislativa incontenible que hemos sufrido nos queda una gastroenteritis importante que requiere, por quien sea, mucho fortasec y bífidus activo para reponer la flora machacada.

Escribí en su día sobre la ley del sólo sí es sí y poco me equivoqué cuando dije lo que pasaría. No creo ser sospechosa de carca. El problema era la propia ley y su redacción ante la que los jueces no podían hacer otra cosa que aplicarla, en su absurda claridad, tan deforme como errática. Ayer estuve leyendo la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda. Esto no es cuestión de progresismo, ni de derechas o izquierdas. Es de nuevo una cuestión de aberración jurídica. No se puede, además, legislar para unos pocos, con cargo a los bolsillos de otros, en vez de con cargo a políticas sociales con las que, vaya por delante, estoy plenamente conforme.

Por poner un ejemplo: usted quiere alquilar un piso y, aunque sea 30 veces más rico que el señor de la inmobiliaria, ese que abre su persiana cada día, que está inflado a impuestos, paga sueldos y tiene sus gastos, llega y le dice: “Hola, vengo a alquilar un ático. Por favor, búsquenmelo así y asá. Enséñenme los que tengan en cartera y, si me gusta alguno, me tramitan todo”. “Fenomenal”, le dice el señor, “No se preocupe, que se lo buscamos, le acompañamos a cada visita, le asesoramos hasta que lo encuentre y, por supuesto, nuestro servicio jurídico le prepara su contrato”. “Qué bien”. “¿ Y cuánto me van a cobrar por todo esto?”. “Nada, hombre. Su derecho a la vivienda lo sufragamos nosotros”.

¿Se imaginan ? Por otro lado, ¿qué propietario va a dar su piso en alquiler a una inmobiliaria si él paga todo? ¿“ué trampas no obliga la ley a hacer para revertir algo tan esperpéntico? Ya no es la vulneración del derecho a la propiedad, que se repite a lo largo de la ley. Es peor: el atentado al derecho de cualquier trabajador autónomo a percibir la contraprestación por su trabajo, su esfuerzo, los medios empleados, su dedicación y su tiempo.

¡Pedrooooo - pongan voz de Penelope Cruz - deroga yaaaaa ! … Y lo mismo te votan algunos.