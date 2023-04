Ana la “fantástica”, los hipócritas y la ley

La gestación subrogada es de esos temas en los que sensibilidades distintas y hasta enfrentadas se dan la mano para sostener con rotundidad su rechazo. Que el vientre de una mujer sea el recipiente alquilado donde engendrar un bebé es, desde el feminismo más duro al catolicismo más rancio, bien un acto de violencia contra la propia mujer, bien un acto aberrante que lesiona el orden natural a la procreación de los hijos. Total, un horror.

En este poliedro de sensibilidades están, de otro lado, los que aplauden estos contratos de alquiler. A la cabeza, las parejas homosexuales de hombres, luego las parejas hetero con problemas de fertilidad y, después, personas solas con deseos irrefrenables de ser padres biológicos. Como deducirán, el problema aparece cuando no tienes un útero “propio” o, teniéndolo, resulta que está más arrugado que una ciruela pasa. Si hay útero propio, hay inseminación.

Yo no seré quien juzgue esto desde la superioridad moral que algunos se atribuyen. Tampoco quien diga “somos libres, hagamos lo que queramos” y, menos aún, quien enjuicie a esas mujeres que, sabe dios en qué circunstancias, alquilan su vientre por dinero. Si yo fuera Ana Obregón y hubiera sufrido la pérdida más dura que alguien puede sufrir, la de un hijo, tampoco sé qué haría… ¿Tratar de perpetuarlo a cualquier precio y con su propia semilla? Tal vez… Apuesto a que Ana es más abuela que madre.

El colmo es la crítica por “ser madre” a la edad que tiene. Oigan, ¿y el doctor Iglesias cuando fue padre a los 90? ¿Y esos hombres ricos y con más de 68 años que traen hijos al mundo en segundas o terceras nupcias, aunque, eso sí, con úteros impolutos de jóvenes esposas? ¿Y los Bosé y Ricky Martin de la vida que los traen de cuatro en cuatro y su edad no importa? Machismo en toda regla.

Dicho todo esto, solo me queda enfocar el tema desde el prisma de la legalidad. Nuestra Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida no permite la maternidad subrogada. Fin. Además, la reciente reforma de la Ley del Aborto, aprobada en febrero, tacha la gestación subrogada de violencia contra la mujer. La cuestión es que luego existe un agujero negro, no sé si intencionado o no, que deja sin regular, ni prohibir y ni siquiera poner obstáculos al registro de los niños concebidos así en el extranjero cuando llegan a España.

Este sí es el debate. Y la hipocresía que nos inunda. Una práctica ilegal solo al alcance de quienes tienen mucho dinero que luego “convalidamos” al pisar España. ¿Sería de recibo ir a un país donde la esclavitud exista, comprar un esclavo y traerlo aquí? Hay cosas que no debieran ser importables. Así de simple. Lo contrario es admitir que por dinero es posible la descarada y evidente vulneración de la ley.

Somos libres y debemos seguir siéndolo. Cada uno con su propia moralidad, pero todos con el límite de la ley. Sin agujeros. Debatamos sobre ello serena y fundadamente. ¡Uy, se me olvidaba! Hoy por hoy es imposible el debate sanador en este país