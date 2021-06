Cosas que el cliente no debe hacer al camarer@ si quiere caerle genial - Parte XXVII

1.Comenzaremos por el primer capítulo: Los bailes

Nunca bailes pegao a la barra y colocado hacia la camarera, con un lenguaje no verbal evidente de que "tu baile es todito para ella" si tu baile se asemeja (aunque no sea tu intención) al TWIST, a la SALSA o a la GUITARRITA IMAGINARIA RÍTMICA (la JEBI no cuenta), esa que se toca a la altura del fin de la barriga, a un lado, así como en la ingle, usando la mano derecha -si no eres zurdo- así en modo remolino mono.

Se crea un momento bucle en que la camarera TIENE QUE MIRAR SIN REMEDIO de reojo ESE BAILE porque LA ABSOLUTA GRIMA se lo pide, y el bailarín piensa que mira porque LE GUSTA.

Necesito hacer hincapié en el TWIST, baile que prohibiría para siempre, que no se debe bailar si mides más de 1,70, tienes melena de semenamoraelalma y pesas poco. O sea, todo lo gracioso que tiene un barriguitas bailando o un chiquitín.... SI ERES ALTO Y DELGADO Y BAILAS COMO SI BAILASES EL TWIST LO PIERDES.

Y esto lo he comprobado yo solita y sin ayuda. Yo, que soy la gran fetichista de los pegos.

Vamos, que lo vi hace unas pocas noches con mis ojitos: Un tipo forastero aaaalto, delgado, con una melena así pal lao y unos ojos de esos que pareSe que te están susurrando: "en menos tres te voy a cantar el istufainolchaunchan y me voy a marcar una guitarritaimaginariametalera que te vas a cagar". Y de repente...OCURRIÓ.

Sus pies poco a poco, durante el proceso del baile de lo que sonara, se iban colocando paralelos entre ellos. Y comenzó a no levantarlos ya, na más los escurría con la suela pegá al suelo.

Y me sonreía... (primera gota de ShinChan)

Ya no había aire entre zapato y baldosa....a la par que en mi cerebro bajaban los niveles de dióxido de carbono, pues comencé -creo- a hiperventilar. Esas antes botasmolonas se tornaron a mis ojos zapatitos de claqué... y se movían como los limpiaparabrisas de los coches, así haciendo la forma imaginaria de la parte larga de un quesito del caserío boca abajo.

Yo miraba sus manos aterrorizada -dios mío, que no las ponga en modo cabeza-de-cobra-que-te-va-a-picar, que si las pone estaré perdida-. porque todos sabemos que ese el el previo indicativo a "que va a bailar el TWIST"·

Y me sonreía...(primer tic en el labio)

Y lo hizo. Las puso. Puso las manos de cobra que te va a picar... socorro. Quise creer, engañándome a mi misma, que le estaba contando a su colega un capítulo del Pequeño Saltamontes y le estaba explicando "unas mañas de megamachote que salva al mundo de los malos". Por eso busqué corriendo con la mirada sus piernas, clavando los ojos en LAS RODILLAS. Sus antes piernas molonas ahora me parecían las canillas del panderetista de la tuna. Porque si hay algo que tiene el TWIST es que transforma los cuerpos.

Y me sonreía... (y yo ya bizcaperdía...)

Si dobla una, levanta el pie del suelo y de rodilla a tobillo hace un meneo parecido al de la aguja de una claqueta.... ya no habrá vuelta atrás. BAILARÁ EL TWIST.

Y haciendo visibles unas extraordinarias facultades de ritmo y sincronización manos, pies, tobillos, rodillas y cintura... se marcó un baile de TWIST durante los TRESMINUTOSMÁSLARGOSDEMIVIDA que faltaban para que acabase aquella canción... SONRIÉNDOME mientras yo trataba de hacer INVISIBLES mis extraordinarias facultades de sincronización de Gota de Shin Chan, tic en labio superior, tic en ojo izquierdo, ojos bizcos y cruzar dedos de manos y pies rezando mentalmente un "dios mío, que pare, que pare, que pare, que pareeee".

Así que, cariño... si me lees... que sepas que me va a costar mucho olvidar aquellos minutos que me parecieron días. Nunca hemos hablado, pero ya sabes algo más de mí. Soy una inmadura en lo que se refiere al twist.

Con cariño y con todo el dolor de mi coraSón... :'(