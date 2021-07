Clientes guiris - Parte 6336364

(Bueno, aclarar que la maestra frustrada que hay en mí hace que todo extranjero que viene a pedirme tiene que aprender por cojones a decirlo en español. Siempre los corrijo y les doy explicaciones, y tan contentos todos. Yo de mi frustración y ellos de aprender).

Después de servir a un grupo de cuatro, les exijo que intenten hablar únicamente en español. El que más sabe se me acerca..

-¿Dónde eschá chu vaso?.

-¿El mío? yo no bebo...

(Al ver que no me ha entendido, comienzo con mis artes tarzanescas de sumar gestos a lo que hablo) (así alzando la voz, como se habla con los guiris por ese extraño motivo que nos hace imaginarlos sordos).

-Yo (me señalo) no bebo (muevo el deíto en pose de NO y hago como que empino el codo) trabajando (y hago como que abro botellines y paso la bayeta).

-¿No che guscha el alcohol?

-A ver... me gusta la cerveza (señalo su vaso y me relamo).

-¿Servesa cruscampo?

- A ver... Yo... (me señalo) soy camarera... (hago como que abro botellines y paso la bayeta again, que creo que lo ha pillao) desde pequeña...( y bajo la palma de mi mano paralela al suelo a la altura de mi cintura) pero nunca (y hago unas aspas con dos dedos) he bebido alcohol (y hago como que empino el codo y señalo las copas de todos). Pero desde hace tres años (y enseño tres dedos y repito la palabra AÑOS) bebo cerveza (y hago como que empino el codo y señalo su vaso). Me gusta la cerveza (y hago un corazón, me relamo y señalo su vaso).

Y sonríe. Y yo sonrío satisfecha de lo bien que me explico.

Y sigue sonriendo.

Y yo sonrío más.

Y un silencio.

Y sigue sonriendo.

Y yo sonrío ya que enseño casi las encías.

Y silencio otra vez con las sonrisas mu tiesas.

Y él sonriendo.

Y yo ...ya con un tic en el labio...

-¿¿¿Me has entendido???

Y él sonríe y me dice to formal:

-¿Y cómo se llama tu ninia pequenia de tres anios?.

Otro cliente guiri después de un rato en el bar...

-me voy a ir a may casa porque chu vesino me chiene enfermou...

¿Mi vecino? ¿qué vecino? -pienso- ¡pero si yo no tengo vecinos!

Al rato...

-Creo que me voy a marchar, porque no puero soporchar más chu vesino...

Y dale...-pienso- ¿de qué coño vecino hablará? ¿le estará molestando alguien y se cree que es mi vecino??

Diez minutos más tarde...

-ya sí que me voy, que me chiene malo chu vesino...

-perdona... -ya me canso y me dirijo al tipo- ¿tú dónde vives?

El guiri pone ojitos:

-pues vivo en blablabla... -barrio que desconozco, por cierto, y nada tiene que ver con el mío- y blablabla y me ha puescho fachal ver chu vesino...

--amos a ver... ¿te importaría decirme de qué cojones vecino mío hablas y qué es lo que te está haciendo para que no lo puedas soportar??

-vesino? Nooo...vestino. Cómo se diSe? Ves.. ves...¿vestido?

😰😰😰😰😰😰 socorro.

:) Juro.