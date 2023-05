En Pharsalia, la obra genial de Lucano que ha puesto en escena el coreógrafo Antonio Ruz, los bailarines portan una bandera de plástico. Es una bandera transparente. Me lo contaba mi amigo Juan López, que viene maravillado de haber visto el montaje en Sevilla estos días. Y me ha resultado inevitable pensar en esa bandera mientras las redes y los telediarios se llenaban de un debate que no requiere debate: el racismo no es producto de una provocación.

A mí no me preocupa tanto que en España se verbalice el racismo. Es decir, me preocupa, pero no es lo que más me preocupa. Lo que verdaderamente me aterra es que en España se piense de manera racista. Eso está ahí, agazapado, en las cabecitas de muchos españoles, un pueblo colonizado durante milenios, racializado por las culturas que han vivido en él y que, sin embargo, no quiere aceptar que el futuro de España, Andalucía y Córdoba, como lo fue su pasado, es de color negro.

Ese racismo es producto del miedo -normalmente infundido- y del desconocimiento -que tiene fácil arreglo-. Y al miedo y al desconocimiento solo se le vence con el intelecto. El mecanismo es la clave. Los resortes mentales que se activan como reacción a algo -lo que sea, una palabra, un gesto, un movimiento-, esa concatenación de estímulos cerebrales, eso, es lo que nos define.

Y el mecanismo que se activa en un cerebro cuando alguien llama “negro” o “mono” a una persona no necesita que esa persona lo provoque. Eso es otra cosa. No es una reacción. Es un estado mental. Es una bandera. Y me temo que esa bandera transparente representa a mucha más gente en este país de lo que algunos están dispuestos a admitir.

Todos somos producto de nuestras contradicciones, pero somos más esclavos de lo que mostramos cuando no nos funciona el mecanismo. Controlar los resortes mentales que te convierten en un despojo intelectual es precisamente lo que nos distingue del mono, que es un animal bellísimo, sabio y empático.

Mucho más humano que quienes llevan por bandera transparente el racismo y que quienes estos días buscan ponerle “peros” a la vergüenza.