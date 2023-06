Matemos al padre/madre, a aquellos que han conseguido transformar este país. El 15M marcó un principio, Podemos se atrevió a iniciar esa transformación de izquierdas nos robó la transición del 78, leyes impensables con el bipartidismo. Y todo se quedó corto por la correlación de fuerzas en el gobierno. A aquellas mismas gentes, ensalzadas de izquierda a derecha, que en enero de 2020 conquistaron el primer Gobierno de Coalición de Izquierdas, hoy se les llama “tóxicas” y se exige la disolución de PODEMOS para poder sumar a sus votantes empecinados. Petición de la que deduzco que estos dirigentes entienden los partidos como algo patrimonial del líder pudiendo cerrar el chiringuito sin opinión de sus militantes.

Matemos aunque para ello se empleen las mismas armas de la derecha: el insulto, las fakes, campañas de acoso y desde luego aplicar “La Doctrina del Schock”. El hostigamiento permanente del miedo a la ultraderecha, asustar al votante hasta hacerlo dócil para un fácil manejo de su voto, que no pueda disociar “peligro y Podemos” y llamar al voto útil, al voto del miedo. El voto del miedo no sirve para transformar aunque sirva para ganar elecciones, parecen no ser conscientes de los cambios, también en la ciudadanía, somos muchos quienes hemos perdido el miedo y no necesitamos conocer las papeletas, sabemos que y a quien votar.

Pido la palabra como una votante anónima a la que no le cabe más árnica ante tanto opinador, intelectual, filósofo, politólogo, presentadores, periodista… capaces de convencer de que Podemos dice lo que no dice. No quiero engañar a nadie y diré que soy de Podemos y por tanto defensora de la unidad a ultranza desde el respeto mutuo como única posibilidad de dar contenido a esa palabra.

Las municipales han sido un fracaso de la Izquierda, TODAS, del PSOE que ha perdido 400.000 votos que parecen no importar, hasta el último partido de izquierdas, y hay que decirlo. Otro hubiese sido el resultado si los opinadores no hubiesen empezado su trabajo mucho antes del 28M, haciendo lo indecible para convertirlas en un plebiscito entre SUMAR y PODEMOS.

¿Fracaso abrumador de PODEMOS? SÍ, aunque es difícil ajustar esas cuentas que tanto gustan a los opinadores para refrendar su discurso. Un ejemplo es Andalucía, ¿cómo valorar las cifras de PODEMOS en una comunidad donde en 2018 IU y Teresa Rodríguez (en contra del 90 % de los votos de sus militantes) engendraron Adelante y hasta hoy no se ha permitido la existencia de PODEMOS? En 2022 interviene Yolanda y engendra “Por Andalucía” como experimento, ya entonces sin PODEMOS y acusando a PODEMOS; no recuerdo autocrítica de la futura candidata por ese rotundo batacazo (de 17 a 5 diputados). Echo en falta también una actitud de firmeza responsable, más en una abogada: cumplir y hacer cumplir los acuerdos firmados, exigir a sus compañeros de viaje que respeten las condiciones que ella cerró in extremis con PODEMOS. No, en Andalucía no se dice “mejor sin PODEMOS” directamente se hace. Ahora tampoco se ha presentado PODEMOS solo, nos han obligado a crear un nuevo nombre, “Con Andalucía” (cuanta importancia a una preposición) añadiendo cada lugar su ocurrencia, en Córdoba “Con Andalucía Hacemos Córdoba”. Opinadores, ¿no deberían solicitar la disolución de todos los partidos coaligados?

Ganadores/Perdedores/Responsabilidades. De nuevo en este capítulo la futura candidata de SUMAR ha desaparecido de los resultados, a pesar de haberse comprometido enérgicamente con unos y obligada con otros.

En Barcelona Yolanda dio 3 mítines con Ada Colau, se ha perdido la Alcaldía, era inevitable una pérdida de votos con una Ada Colau que ha sufrido persecuciones, fakes, Lawfare, etc; sin embargo hoy Los Comunes desvían la atención diciendo que podrán sin PODEMOS lo que no han podido con.

En Valencia, Baldoví se siente henchido porque no ha ganado pero ha perdido pocos votos, será entonces feliz por conseguir dejar fuera a PODEMOS y Eskerra Unida. Su nivel de político responsable no le lleva a lamentar que su estrategia de no sumar ha ayudado a que se pierda el gobierno de coalición valenciano.

En Madrid, en la Comunidad, Más Madrid ha mejorado sus resultados, felicitaciones. En el Ayuntamiento ha perdido 200 mil votos, quizás tras ver los madrileños a Manuela Carmena en el palco de Florentino Pérez y sufrir que votaran a favor de “la operación Chamartín” en beneficio de este mismo señor; Más Madrid obtiene un fracaso absoluto aunque tampoco lamentan que su estrategia de no sumar con PODEMOS-IU-AV haya facilitado la mayoría absoluta del PP en ambos sitios.

Irónicamente, TODOS hemos perdido salvo BILDU, debido quizás a ser más de izquierdas y no disimular, aunque desde SUMAR y sus aliados se proponga buscar votos a nuestra derecha en lugar de a la izquierda que nos dio la victoria en 2015.

Cierro el capítulo resultados pidiendo coherencia, ¿cómo si las candidaturas de unidad de PODEMOS-IU han sido muchas más se entienden los resultados como pérdida de una sola parte? solicito la disolución de IU y demás aliados.

Jamás PODEMOS ha vetado, ni exigido la disolución del otro, aunque maltrató a IU un tiempo (algo que critiqué en su momento) nunca pidió su disolución sino confluir. Cuando IU y demás fuerzas de la coalición renunciaron al Gobierno de Coalición la respuesta fue un ministerio para el PCE, uno para IU y uno para Los Comunes, generosidad y unidad.

Es imposible remontar lo dilapidado, el entusiasmo que generó en Mayo de 2021 la propuesta de Pablo al señalar a Yolanda empezó a desvanecerse el 13 de noviembre (6 meses) en el acto de Valencia “Otras políticas” sin la presencia de sus compañeras de confluencia y de gobierno y dijimos “ea” a ver qué pasa. Repitió, en lugar de enmendar, en El Matadero de Madrid (5.000 personas) en julio de 2022 al exigir que no acudieran dirigentes de PODEMOS, pero sí sus bases, hábil truco de magia que hacía cómplices a éstas de su deslealtad y algunas dijimos “algo huele mal en Dinamarca”.

En Magariños, 2 de abril de 2023, se escenificó el suicidio frente a 3.000 personas (menguando) que nos hicieron añorar el entusiasmo de la Puerta del Sol en enero de 2015, 300.000 personas. El 3 de abril en entrevista a El País diría “la plataforma que liderará en las próximas generales sigue ”abierta“ a todos, pero que no sería un fracaso sin Podemos”. Fue el punto final a un futuro Gobierno de Coalición, ya no será nunca la Presidenta del Sorpasso al PSOE.

La izquierda castiga siempre con su voto y si no que se lo pregunten al PSOE del Tamayazo, perdió 200.000 votos en 5 meses, o veamos las elecciones que Pedro Sánchez nos obligó a repetir. Castiga y evalúa a los protagonistas y hay demasiada: deslealtad, irresponsabilidad, falta de reconocimiento y negación del otro, falta de generosidad, incumplimiento de la palabra dada, no son cualidades para presidir y dirigir un Gobierno de izquierdas.

Frente a este resumen todavía hay quienes pensamos que PODEMOS tiene mucho que decir en un futuro inmediato, “No sin PODEMOS”. Hemos cometido muchos errores antes y durante esta farsa, tras el 24 de julio es imperativo una reflexión profunda y a ras de base exigiendo responsabilidad y corresponsabilidad, solo nosotras podemos decidir.

*Sonia Bachiller Argüelles, militante de Podemos