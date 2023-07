Corrupción, censura y mentiras

Es muy difícil condensar en un partido político los tres conceptos recogidos en el título de este artículo. Pero, en nuestro país, se lleva el PP la palma por ser el que ha conseguido ese nefasto honor.

El Partido Popular lleva incrustado en su ADN la corrupción como cualquier ser humano los rasgos característicos de su persona. Ha sido siempre su forma de hacer esa política infausta, esa manera de gobernar que tanto daño ha causado a una inmensa mayoría de ciudadanos. Esa derecha necesita medios económicos, de los que no dispone legalmente, para afrontar las costosas campañas electorales en las que ha participado a lo largo de los años, pero también le ha servido para que muchos de sus políticos se embolsen dinero público o privado de manera ilegal. El PP tiene a cientos de imputados, algunos condenados, por desviar fondos para el partido o llenar los bolsillos de sus políticos que con el beneplácito de su elección democrática no han tenido ningún escrúpulo en beneficiarse de sus puestos de responsabilidad a costa del erario público o con mordidas a empresas favorecedoras de los contratos que les adjudican.

El prestigioso periódico digital estadounidense “Político” ha recogido en su portada un artículo, ilustrado con una foto de Marcial Dorado en su yate con Feijoo. En él recoge los vínculos que ha tenido el pretendiente a la Presidencia de nuestro país con este narcotraficante que ha sido condenado y encarcelado en varias ocasiones por los tribunales por cohecho, blanqueo de capitales y contrabando de drogas. Esto en cualquier país realmente democrático hubiera supuesto la salida inmediata de sus aspiraciones a presidirlo. Pero no es sólo la foto, fueron años de estrechas relaciones, de gran amistad, de viajes juntos cuando Feijoo ya ocupaba un cargo político. Era número dos en la sanidad de Galicia, cuando toda la Comunidad sabía quién era y a qué se dedicaba Marcial Dorado. Él manifiesta que no conocía sus andanzas, a pesar que estaban publicadas en periódicos (La voz de Galicia, ABC, …). Además, el juez del caso, Vázquez Taín, reveló que la amistad entre los dos amigos se prolongó hasta más allá de 2001. Lo grave de todo esto es que, aquí en nuestro país, una gran masa de borregos, muchos de ellos hambrientos, lo pueden votar y hacerle ganar las elecciones.

La coalición entre la derecha extrema y la extrema derecha, PP+VOX, ha funcionado para copar cientos de ayuntamientos y las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Cantabria. Está por decidir, Murcia. Al igual que en los pactos anteriores a estas últimas elecciones VOX ha entrado en los gobiernos y ha impuesto su programa reaccionario y anticonstitucional con la aquiescencia y complicidad del PP. A este partido, sin escrúpulos, lo único que le interesa es alcanzar a cualquier precio el poder.

Vox pisotea muchos artículos de la Constitución. No sólo rechaza la violencia de género que tantas muertes está ocasionando, niega el cambio climático, está contra las autonomías y de las lenguas cooficiales y tiene una gran aversión a la creación artística y literaria. Es xenófobo, machista y misógino. Representa todo lo peor de un pasado dictatorial que creíamos olvidado. A este partido se ha abrazado el PP y con ello ha dilapidado lo poco que le quedaba de ser una derecha moderna al estilo europeo.

Este impresentable partido, Vox, prescinde donde gobierna las consejerías de igualdad, elimina subvenciones para colectivos sociales, quiere quitar todo rastro de los derechos las mujeres y del colectivo LGTBI y coloca a sus familiares y amigos en cargos públicos. Pero hay algo bastante preocupante: la censura cultural.

Veamos. Han prohibido la obra de teatro “Orlando” de Virginia Woolf en Valdemorillo (Madrid), así mismo la obra de teatro “El mar (Visión de los niños que no lo han visto nunca)” del maestro republicano Antoni Benaiges, que se iba a recrear en el pueblo de Briviesca (Burgos). También censuró VOX la obra “La villana de Getafe” de nuestro grandísimo Lope de Vega. El PP de Palma de Mallorca prohibió el monólogo interpretado por Ann Perelló “Nua (radiografía d´un trastorn). La Comunidad de Madrid no quiso programar la obra prevista ”Muero porque no muero: la vida doble de Teresa“ de Paco Becerra. La coalición PP y VOX suspendió la película ”Lightyear“ de Angus Maclane que se iba a proyectar en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Como podemos ver se empieza a censurar y prohibir obras de teatro, películas, monólogos. Se retiran libros de las bibliotecas en las localidades que mandan ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Prohibirán también los libros de nuestros grandes poetas como García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Antonio Machado, Miguel Cernuda, Juan Ramón Jiménez, …? Todo esto con la complicidad y apoyo del PP.

Este PP hace suyos los 11 principios de Goebbels, padre de la propaganda nazi, sobre todo el que dice: “Si una mentira se repite suficientemente acaba por convertirse en verdad”. Esa es la razón por la que el señor Feijoo se ha convertido en un mentiroso compulsivo. Esta ha sido su estrategia durante toda la legislatura de coalición y utilizó en el debate cara a cara con el presidente. Siguiendo la línea marcada por Trump y Bolsonaro, este Partido Popular por boca de su presidente ha dicho que “la dirección de correos es incompetente y si dependiese de mí estaría cesada”. Este personajillo se atreve a poner en duda la honradez profesional de la Dirección y trabajadores de la empresa pública “Correos”. El PP siempre ha puesto en duda la limpieza de las elecciones, menos cuando gana. De ahí, su mantra de “Gobierno ilegítimo” en toda la legislatura pasada

Pero, a veces, la mentira tiene las patas muy cortas y encuentra periodistas o políticos que descubren que el rey va desnudo, que no tiene nada que ofrecer nada más que sus mentiras. Le ha pasado al sr. Feijoo en Onda Cero con Alsina al afirmar que su partido siempre había revalorizado las pensiones. El periodista le rebatió en numerosas ocasiones y le dijo en el debate lo que había dicho no se correspondía con la realidad. Pero aún fue más grave en la entrevista de TVE en la que el sr. Feijoo, de nuevo volvió a mentir sobre la revalorización de las pensiones y la periodista Silvia Intxaurrondo interrumpió al político para mantener que su afirmación no era correcta, porque el PP no revalorizó las pensiones, según el IPC ni en 2012, ni en el 13, ni en el 16.

Cogido en la mentira su presidente, el PP reacciona contra la periodista que cumple con su deber al rectificar una burda metedura de pata. Se lanza González Pons (PP) a atacar a TVE, sin argumentos, y puso en duda su “neutralidad”. Ante estas críticas injustificadas, el Consejo de RTVE expresa su “estupor y rechazo” ante los ataques contra sus profesionales, defendió que “no sólo es neutral, sino plural esencialmente y sobre todo independiente profesionalmente”. Así mismo, la Asociación de la Prensa denuncia esos ataques a la televisión pública.

¡Qué poco habla el PP del fracaso económico de Feijoo como presidente de Galicia! Sólo un dato. Cuando llegó en 2009 a la presidencia, la deuda pública de la comunidad (2008) era de 3954 millones de euros. Ya en 2022 la deuda pública había aumentado un 17,70 % hasta llegar a 11977 millones.

Mucho nos jugamos el próximo 23J. Todos los votos son necesarios para no volver a esa España negra y rencorosa que desde posiciones guerracivilistas nos quieren imponer las derechas extremas.

¡Ni un paso atrás! Debemos Sumar todos por un país justo, igualitario, ecologista, democrático y libre.

*Juan García Ballesteros

Colectivo Prometeo