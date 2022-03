Los 'ingenios en ruta' de la UCO hacen parada en Almodóvar del Río para hablar de ciencia

Un total de 13 grupos de investigación de la Universidad de Córdoba (UCO) han estado talleres prácticos y divulgativos por la provincia. Este lunes le ha tocado el turno a Manuel Mora, profesor del Didáctica de las Ciencias Experimentales y Alicia Jurado López, Doctora en Ciencias Químicas, que han llevado la ciencia al IES Cárbula de Almódovar del Río.

Los investigadores han llevado la charla Diviértete con la química, dirigido a un grupo de alumnos del primer curso de Bachillerato. La actividad ha tenido como objetivo, según han explicado, dar a conocer la importancia de la ciencia en nuestro a día a día, así como ayudarlos a diferenciar noticias reales de bulos. Según ha señalado Jurado la motivación es “que la gente tenga más cultura científica”.

Tras una breve presentación de la UCO en la que algunos de ellos realizarán sus estudios de grado en los próximos de años, han explicado cómo reconocer una noticia científica falsa con una guía Primero comprueba, después comparte. Además, han recordado que “hay noticias que fueron desmentidas pero siguen circulando”. Por ello, han explicado que algunos de los puntos claves son identificar la fuente, ver cuándo se ha publicado y valorar la fiabilidad del canal. “No es lo mismo que la hayáis visto en TikTok que en un medio de comunicación”, ha expuesto Mora.

Los profesionales han buscado hacer el taller ameno, dirigiéndose e interactuando con los alumnos que han podido responder algunas de las preguntas formuladas por estos gracias al temario de sus clases.

Otra de las explicaciones que se les ha dado a los estudiantes ha sido cuáles son los pasos a seguir para un descubrimiento científico. Primero, la observación; seguido de la hipótesis; experimentos; el análisis y las conclusiones y, por último, la comunicación de los resultados. Aquí Jurado ha mencionado la importancia de comunicar tanto los resultados positivos como los negativos. “Si sale mal hay que decirlo para que cuando venga a otro a investigar sobre lo mismo piense en otras vías para hacerlo”.

Mora ha expuesto cómicamente un ejemplo. “El otro día fui a encender la televisión y no funcionaba, lo primero que hice fue pensar que era el mando y darle porrazos a ver si lo arreglaba”. A esto, ha continuado con otras dos hipótesis, para dejar claro al alumnado qué eran estas.

Además, en un taller de ciencia no podía faltar la tabla periódica, con esta han hecho pruebas y ejemplificaciones. En relación al fósforo y el oxígeno, Mora ha enseñado cómo prende una cerilla, explicando que el fósforo prende “porque estamos rodeados de oxígeno”. A su vez, ha mencionado los diferentes tipos de fósforo, rojo, blanco y negro, y las cualidades de cada uno. También ha indicado que el agua oxigenada dejaría de estarlo “si dejamos el bote abierto durante toda la noche”. El taller ha continuado con diversas actividades en las que el alumnado ha aprendido y ha podido comprobar algunos de sus aprendizajes en las aulas.

La actividad se enmarca dentro del programa de eventos que conmemoran el 50 aniversario de la UCO, a pesar de que no es la primera vez que se lleva a cabo. Los talleres, que se celebrarán hasta el 28 de marzo llegando en total a más de 1.300 escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato, abordarán diferentes temáticas de actualidad científica, en los que el alumnado podrá visualizar experimentos en directo desde las propias aulas educativas.

