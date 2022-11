25 años no son nada: Carmen Linares regresa a la Cátedra de Flamencología

Hace 25 años, la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba se abrió al mundo. “Aquí estuve. Y ahora vuelvo”. La cantaora Carmen Linares, reciente Premio Princesa de Asturias en 2022 por su contribución al flamenco, ha regresado a la institución académica 25 años después, a la inauguración del curso que cumple un cuarto de siglo. 25 años de flamenco en la Universidad, la que tiene que ser la cantera de un arte que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, tal y como ensalzó el director de la Cátedra, David Pino, durante la inauguración.

“Córdoba ha sido la ciudad que más me ha dado y que más me ha protegido”, arrancó Carmen Linares en su discurso inaugural, en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Rectorado, y al que han acudido el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte; la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar; y David Pino Illanes. Carmen Pacheco Rodríguez, conocida como Carmen Linares, ha evocado su infancia en Córdoba, en el barrio de Las Margaritas donde vía su abuela y a donde la mandaba su familia a pasar el verano.

Carmen Linares, que ha estado presente en varias ocasiones en los cursos de la Cátedra, ha saludado a El Pele, que se encontraba entre el público y será el participante de la sesión de clausura del curso. En su infancia, ha confesado, tenía ilusión por el cante y tuvo la suerte de que su padre tocaba la guitarra y le permitió desarrollarse como artista. “He tenido ese apoyo desde niña y me formé después en Madrid, donde conocí a Fosforito, un maestro indiscutible. Entonces, lo veía muy moderno y era un gran conocedor del cante. También conocí a Mairena, Pepe el de la Matrona, Barea, Camarón, Enrique Morente…”, ha revelado.

Carmen Linares tuvo relación con la Universidad desde joven, cuando participaba en festivales junto a Morente, entre otros. “Había una ilusión y un respeto al flamenco en esos lugares, y no podíamos imaginar que tendría ese seguimiento después y que ha sido tan importante. Me da mucha alegría ver a gente joven entre el público cuando participo en un espectáculo de flamenco”, ha confesado.

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022

Uno de los momentos más emotivos se ha producido cuando David Pino ha dado paso un vídeo sobre la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 a Carmen Linares, que lo recibió con la coreógrafa María Pagés. En ese acto, Carmen Linares mostró una pincelada de su cante y ha reconocido que “fue muy emocionante” y que no supuso una ruptura del protocolo, ya que fue una sugerencia de la organización.

“Cuando me dijeron por teléfono que estaba premiada, me acordé de muchos compañeros que no están y otros que se merecen el premio. Me alegré fundamentalmente por que nuestro arte esté presente en esos premios”, ha señalado. La cantaora ha asegurado que el flamenco es andaluz, pero que es la música que “representa a España”, lo cual justifica su presencia en unos galardones como los Premios Princesa de Asturias.

Además del trabajo de los artistas, Carmen Linares cree que ha sido muy importante se hayan realizado concursos que han permitido dar a conocer el arte flamenco a más gente. “Todo lo que sepamos sobre nuestro arte, es mejor y proporciona más herramientas para desarrollarlo. Es muy importante la labor de la Cátedra y de otras instituciones que trabajan por dar a conocer el flamenco”, ha apostillado.

Por su parte, Israel Muñoz Gallarte ha ensalzado la labor de la Cátedra, ya que aúna actividades que se realizan a lo largo del año y es una estructura señera con largo recorrido en la UCO. “Queremos seguir dando continuidad a las actividades que realiza la Cátedra y queremos que su aceptación entre el público asistente continúe”, ha expresado. El vicerrector de Estudiantes y Cultura considera que el flamenco es un arte que tiene su “exotismo” y está arraigado, a la vez, a las “raíces españolas”.

David Pino ha dado la bienvenida a los presentes y ha señalado que ha sido un año especial por celebrarse el 25 aniversario de la Cátedra, un espacio para “difundir y analizar” el arte flamenco. Pino ha recordado que para la inauguración del curso “siempre queremos que sea alguien especial” y, en esta ocasión, se ha contado con la recién nombrada Premio Princesa de Asturias de las Artes. “El cambio de gobierno supone comenzar un nuevo ciclo y seguir la senda de trabajo que realizaron Agustín Gómez y Luis de Córdoba”, ha explicado. El director de la Cátedra se ha mostrado abierto a continuar tejiendo lazos de colaboración con el Conservatorio de Música “Rafael Orozco” y con el Conservatorio “Músico Ziryab”.

Marian Aguilar ha recordado que la artista Carmen Linares ha estado presente en el Concurso Nacional de Arte Flamenco, por lo que ya es “amiga” de la ciudad. “El Ayuntamiento tiene un compromiso con el flamenco y tenemos la obligación de difundir el flamenco, de ahí al convenio que tenemos entre la Delegación de Cultura y la Cátedra de Flamencología. El flamenco es parte de nuestro acervo cultural y todos tenemos la responsabilidad de conservarlo y fomentarlo”, ha declarado.