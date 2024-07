Suite americana en tres movimientos

Hoy en día todo tiene fans y haters; así, sin medias tintas. Y no digamos la primera potencia mundial, el centro del Imperio, es decir, Estados Unidos. Te podrás sentir más o menos afín a su idiosincrasia y sus principios, te podrá gustar más o menos su cultura, pero hay que rendirse ante la evidencia: el cine estadounidense ha escarbado como pocos en sus propias glorias y miserias, capturando tanto su lado idealista como sus profundos conflictos internos, las tensiones y aspiraciones que han moldeado y siguen moldeando su identidad. Esta semana coinciden tres estrenos que, siendo muy diferentes, nos muestran, cada uno desde su género, distintas facetas de la América reciente.

Fly me to the moon es una comedia romántica dirigida por Greg Berlanti (Con amor, Simon) y protagonizada por Scarlett Johansson, Channing Tatum, y Woody Harrelson que se ambienta en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969.

Una experta en marketing es contratada por el gobierno para promocionar el programa Apolo y ahí comienzan los roces con Cole, el director del proyecto. Sin embargo, su misión cambia drásticamente cuando recibe el encargo de simular la llegada del hombre a la Luna por si el programa espacial de la NASA fracasa.

Por una parte, la película es una ingenua y colorista guerra de sexos como las de las parejas clásicas Rock Hudson y Doris Day, o Katherine Hepburn y Spencer Tracy. Para Kelly el fin justifica los medios, pero Cole no está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar la imagen de la NASA. Ahí es donde está el conflicto.

Podríamos pensar que la NASA no iba a apoyar una película que muestra a un personaje oscuro del gobierno que organiza un alunizaje ficticio, pero, tras analizar el guion, decidieron asesorar y ayudar en lo posible. Recordemos que, sobre todo en Estados Unidos, hay un altísimo porcentaje de la población que todavía duda de que el ser humano llegara realmente a la Luna.

La cinta invita a una reflexión, muy acorde a nuestros tiempos de postverdad, inteligencia artificial, etc., sobre las relaciones entre apariencia y realidad, escepticismo y conspiranoia. Yo, por ejemplo, sigo dudando de que la flecha ardiente encendiera el pebetero olímpico en los Juegos de Barcelona'92 y estoy convencido de que la invasión de la isla de Perejil la rodó Álex de la Iglesia en un estudio.

Bikeriders. La ley del asfalto, escrita y dirigida por Jeff Nichols (autor de la maravillosa Mud), retrata una época de rebelión y de cambio en la cultura estadounidense.

Tras un encuentro casual en un bar, Kathy se siente profundamente atraída por Benny, el miembro más reciente de un club de moteros del Medio Oeste, Los Vandals, liderado por el carismático Johnny. Cuando el club empieza a convertirse en un punto de encuentro para un violento submundo, Benny debe escoger entre Kathy y la lealtad hacia sus compañeros.

Los Vandals son los últimos hombres libres de su época. Viajan de un sitio a otro con sus motos y viven de acuerdo a sus propias reglas. Kathy es la única consciente de que ese mundo ideal de libertad y amor por los espacios abiertos está muriendo y se está convirtiendo en un lugar violento y hostil. Ella, entre ese grupo de marineros motorizados, sufrirá esa violencia y será testigo del fin del sueño americano.

La cinta, que ha recibido excelentes críticas, eleva el nivel del género motero, al que pertenecen insignes ejemplos como Salvaje, de 1953, con el icónico Marlon Brando, Los Ángeles del Infierno, de 1966, y Easy Rider (Buscando mi destino), de 1969, sin olvidar la serie ochentera El Halcón Callejero y la más reciente Hijos de la anarquía.

Strangers: Capítulo 1 es, como su título indica, la primera parte de la trilogía inspirada en la película original de 2008 Los extraños, en la que una pareja se enfrenta a unos asesinos enmascarados. Esta primera entrega es una precuela que explora el origen de la sed de matar de un trío, dos mujeres y un hombre, que ocultan sus rostros.

Una joven pareja conduce a través del país hacia un nuevo comienzo; por desgracia, no tienen más remedio que parar en una casa rural aislada en Oregon y sufrir una noche de terror contra tres extraños enmascarados.

Hay todo un género, en el que podríamos inscribir esta franquicia, que trata sobre “urbanitas que las pasan canutas en un entorno rural”. Refleja la tensión entre dos américas: la más refinada, cosmopolita y moderna, por un lado, y la profunda, tradicional y salvaje por el otro, y cómo la primera, en el fondo, está intimidada por la segunda y teme que se le pare el coche en mitad de una carretera perdida de su propio país.

Un consejo: si ya tiene reservada una casita de turismo rural para este verano, deje esta peli para después. Lo mismo le diría, si tiene un apartamento en la playa, con Tiburón.

No todo es cine americano. Tenemos también dos reestrenos:

Tres colores: blanco es la segunda parte de la trilogía de los colores de Krzysztof Kieslowski (tras Tres colores: azul). Karol ama profundamente a Dominique, pero ella lo abandona debido a que él sufre un problema de impotencia. Entonces decide volver con un amigo a su Polonia natal.

Para conmemorar el 20 aniversario de su estreno, vuelve a la gran pantalla uno de los clásicos de animación más recordados del mítico Studio Ghibli, El castillo ambulante. Sophie, una joven, sufre una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Decide pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo mágico que camina.

