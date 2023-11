El PSOE tilda los presupuestos municipales de 2024 como “los más antisociales de la historia”

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha tildado este martes los presupuestos municipales de 2024 como “los más antisociales e insolidarios de la historia, al no tener en cuenta al conjunto de la sociedad y, sobre todo, ignorar y desentenderse de los más vulnerables”.

Tras haber analizado en profundidad el proyecto de cuentas locales de la capital para el próximo año, Moya ha considerado en rueda de prensa que “el aumento de presupuesto en el área social disminuye prácticamente en todas sus delegaciones: en Mayores en un 7%, en Juventud en un 12%, en Cooperación y Solidaridad en un 35% y en Participación Ciudadana en un 24%”.

La edil se ha centrado en Servicios Sociales, “Delegación de la que el propio alcalde asegura que aumenta su presupuesto en un alarde de contar medias verdades, que viene a ser lo mismo que mentir”.

Así, ha afirmado que “este aumento está única y exclusivamente ligado al aumento de presupuesto en Dependencia, que obligatoriamente tiene que aumentar para dar cumplimiento a la última modificación legislativa que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto al número de horas a las que tiene derecho un usuario en función de su grado”. “Estas horas prácticamente se han doblado, con el consiguiente aumento del presupuesto tanto estatal como autonómico que están obligados a hacer por ley”, ha aclarado.

En esta línea, ha añadido que “si se resta la subida que experimenta esta partida, el presupuesto de Servicios Sociales es exactamente el mismo que en 2023, al céntimo, pero el reparto ya no es el mismo”.

Por ello, ha dicho que “en una ciudad donde seguimos liderando el 'ranking' en número de barrios en exclusión, donde las necesidades no disminuyen, sino que aumentan, no sólo no se incrementa el presupuesto destinado a Servicios Sociales, sino que su distribución y reparto muestra una clara intención de externalizar servicios también en esta área”.

“Radiografía de la insolidaridad”

Entre las razones que el Grupo Socialista ha mencionado para afirmar que “son los presupuestos más antisociales de la historia están la ausencia de empleo; 1,5 millones dedicados al Plan de Inclusión de Sadeco desaparecen, siendo un programa históricamente dedicado a ayudar a muchas familias en exclusión a salvar el año completo con seis meses de trabajo”, destacando que “240 contratos se realizaron en el último plan”, de modo que “240 familias pasarán a engordar las listas de servicios sociales”, ha avisado.

Igualmente, ha advertido de “ausencia de vivienda social”, de forma que “el gobierno del PP, con Jose María Bellido a la cabeza, no prevé realizar ni una sola promoción de vivienda de VPO”. “Por supuesto, ni siquiera se plantea invertir en vivienda social para alquileres de carácter social”, ha apostillado.

Al respecto, ha comentado que “los alquileres de vivienda suponen un esfuerzo ingente para quien tiene trabajo estable, y son muchas veces inasumibles para quienes no tienen esa estabilidad o ni siquiera trabajo”. “Pues con estas circunstancias, el Consistorio sólo se plantea ofrecer ayudas para el alquiler y no aumenta su presupuesto en un sólo euro”, ha aseverado Moya, quien ha apostillado que “las ayudas de emergencia reducen su cuantía en 100.000 euros y la convocatoria de subvenciones de Servicios Sociales lo hace en 138.000 euros”.

En este caso, la edil ha subrayado que “la vivienda es uno de los mayores problemas en los barrios cordobeses, con situaciones inhumanas en los barrios en exclusión, y al que no se puede acceder sin un empleo”. “Pero aun así, este gobierno municipal entiende que la Oficina de la Vivienda no es necesaria y le asigna presupuesto cero, porque alega que no necesita realizar promociones de vivienda social y que tampoco va a ofrecer empleo a los más vulnerables”, ha lamentado.

Externalización de servicios

Mientras, la concejal ha remarcado que “el presupuesto dedicado a programas para Menores o prevención de drogodependencias en los menores se reduce drásticamente”, a lo que ha añadido que “este gobierno municipal parece entender que trabajar en la prevención en la infancia, atajando las causas que cronifican la exclusion, no es tarea del Ayuntamiento”.

Por otra parte, ha apuntado a “la externalización de servicios”, de manera que “el aumento de convenios y subvenciones se traduce en que el gobierno de Bellido no quiere asumir su responsabilidad en materia de Servicios Sociales, delegando esa tarea en las entidades y tercer sector, que trabaja hasta la extenuación con salarios mucho más baratos y tirando en muchas ocasiones de voluntariado”, ha dicho.

Para Moya, “Córdoba carece ya de planificación para los barrios más vulnerables de la ciudad, ya que el Plan Integral de Palmeras se acabó y del convenio con la Loyola nada se sabe; no se ha continuado con el trabajo iniciado en Distrito Sur en el mandato de Isabel Ambrosio para poner en marcha un plan integral, y sin planificación alguna es fácil que sumemos más distritos a los cuatro ó cinco que ya engrosan las mencionadas listas de barrios en exclusión, con distritos como el de Sureste”.