Funcionarios se concentran en la puerta de la cárcel en repulsa del asesinato de la empleada de Tarragona

Los trabajadores penitenciarios de Alcolea (Córdoba) se han concentrado este viernes en las puertas del centro en repulsa del asesinato de la trabajadora del centro penitenciario Más d'Enric de Tarragona.

Según han informado los sindicatos en una nota, “el pasado miércoles, Nuria acudió a su puesto de su trabajo, pero no pudo volver a casa, un interno sesgó su vida y tiñó de negro a todos los empleados públicos penitenciarios, tanto de Cataluña como del resto del estado”.

Al respecto, han expuesto que “consternación, rabia y dolor son los sentimientos de todos los compañeros de Nuria”, al tiempo que han cuestionado “dónde será el siguiente, ¿en Alcolea?”.

En este sentido, han manifestado que “la política penitenciaria actual centrada en maquillar estadísticas no tiene en cuenta uno de los principios básicos de la legislación penitenciaria, que es adaptar el tratamiento al perfil concreto de cada interno, es decir, la individualización del tratamiento”.

En opinión de los sindicatos, “no se pueden aplicar políticas generalistas a perfiles tan distintos”, a lo que han añadido que “la población reclusa ha cambiado mucho en los últimos 20 años, y el sistema debe adaptarse a estos cambios, tanto en protocolos, como en dotación de medios materiales y humanos”.

“Es inconcebible que, en 2024, los trabajadores penitenciarios aún no sean considerados agentes de autoridad a la hora de realizar sus funciones, una reivindicación histórica del colectivo que debe ser asumida como prioridad para la clase política, no se puede quedar en palabras vacías que no se concreten en las modificaciones legislativas precisas para dotar de esta condición a los empleados públicos que trabajan en las prisiones españolas”, han apuntado.

Además, han subrayado que “en el centro penitenciario de Alcolea son numerosos los problemas existentes por la falta de personal, el elevado número de agresiones a sus trabajadores y el importante déficit de infraestructuras que sufre la prisión desde hace tiempo”. “Hoy, desde Córdoba rendimos nuestro más sentido homenaje a nuestra compañera Nuria, el primer asesinato de un trabajador penitenciario en su puesto de trabajo”, han transmitido, enfatizando que “no se puede repetir”.